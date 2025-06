Gorący moment w „Kropce nad i”, Siemoniak nie wytrzymał. Olejnik się nie spodziewała

W programie „Kropka nad i” Moniki Olejnik padły słowa, które mogą zmienić bieg powyborczej debaty. Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, jasno dał do zrozumienia: wybór prezydenta musi być przejrzysty, a wszelkie nieprawidłowości – wyjaśnione. Tymczasem do Sądu Najwyższego trafiają worki z protestami, a część komisji przyznaje się do błędów. Co dalej z wynikiem wyborów?

i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Tomasz Siemoniak