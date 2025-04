Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś oceniają życzenia Kaczyńskiego [OGLĄDAJ TRANSMISJĘ]

Nocna zmiana - oglądaj na żywo

W każdą środę, o godz. 21 w „Nocnej zmianie” Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś komentują bieżące wydarzenia polityczne, więc odważne opinie i cięte riposty będą gwarantowane. Wszystko w nowoczesnej i multimedialnej oprawie oraz nowej odsłonie studia SE. To znakomita okazja dla wszystkich oglądających do wyrażenia swojego zdania, bo „Nocna Zmiana” to także rozmowy z widzami na żywo! - 60 minut o pacynkach i kukłach w polityce, o wyznawcach i wielbicielach. Kto ukradł, a kogo politycznie „powiesili – zapowiadają Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś. Serdecznie zapraszamy do oglądania.

Prowadzący program "Nocna zmiana" zaczynają od życzeń polityków na Wielkanoc. Komentują filmiki Szymona Hołowni oraz Rafała Trzaskowskiego. Kamila Biedrzycka oraz dr Mirosław Oczkoś wskazują także uwagę na to, że materiał Karola Nawrockiego był bardzo ciemny.

Prowadzący odnoszą się teraz do cen paliw, które spadają prawdopodobnie przez decyzje Donalda Trumpa. Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś oceniają również świąteczne życzenia od Jarosława Kaczyńskiego.

Prowadzący komentują również świąteczne życzenia do Dariusza Mateckiego, który życzenia świąteczne nagrał... dwa miesiące temu. Poseł uważa, że jest "więźniem reżimu Donalda Tuska oraz Adama Bodnara". Polityk przebywa obecnie w areszcie.

Kamila Biedrzycka oraz dr Mirosław Oczkoś odnoszą się również do dzisiejszego expose Radosława Sikorskiego. Ich zdaniem szef polskiej dyplomacji "nie odstawiał nogi". Prowadzący komentują także słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który krytykował wystąpienie Radosława Sikorskiego.