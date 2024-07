Kaczyński zdecydował! Szydło i Morawiecki bez żadnych szans na prezydenturę! Prezes im nie ufa?

Polacy chcą tańszego prądu i gazu. To powinno dać rządowi do myślenia

Szydło "skreślona"

Beata Szydło i Mateusz Morawiecki są pogodzeni z tym, że nie mają szans na prezydencką nominację w kampanijnym wyścigu w 2025 roku.

Szydło - mimo że myślała o kandydowaniu - została skreślona przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS - bazując na wewnętrznych badaniach - uznał, że "wyborcy w czasach wojennych nie chcą przywódcy-kobiety", dlatego była premier jako kandydatka na prezydenta byłaby przez znaczną część Polaków nie do zaakceptowania.

Ponadto, Szydło musi zmierzyć się z groźbą degradacji wewnątrz PiS, po tym jak przeciwko decyzji Jarosława Kaczyńskiego zbuntowali się małopolscy radni, kojarzeni z Beatą Szydło.

W konsekwencji Szydło może nawet stracić funkcję wiceprezeski PiS w czasie organizowanego w przyszłym roku partyjnego kongresu. W końcu, jak doskonale zdaje sobie sprawę każdy w PiS-ie – prezes nie zapomina upokorzeń.

Haki i afery Morawieckiego

Z marzeniami o prezydenturze musi pożegnać się także Mateusz Morawiecki.

Kierownictwo PiS - a przede wszystkim sam Jarosław Kaczyński - uznało, że Morawiecki z garbem sześcioletnich rządów w funkcji premiera nie ma szans wygrać w drugiej turze wyborów prezydenckich.Największa bariera dla Morawieckiego: brak szans na poparcie ze strony Konfederacji – co zamyka mu szansę na wygranie drugiej tury.

Sam Jarosław Kaczyński na niedawnym spotkaniu z dziennikarzami przyznał: - To byłoby nierozsądne, aby nie umieścić pana Morawieckiego na liście kandydatów. Ale czy to jest kandydat idealny z perspektywy zwycięstwa? Nie. On jest wyjątkowo zdolny i go cenię, ale chodzi o to, że chcemy postawić na kogoś, kto ma realną szansę wygrać.Szef PiS dodał: - Co nam z tego, że mieliśmy świetnego, bardzo zdolnego kandydata, obytego w świecie, ale przegranego w drugiej rundzie. Potrzebny jest taki, który zdobędzie ponad 50 proc.

W ostatnich dniach zamieszanie w obozie PiS wywołał sondaż IPSOS dla "Do Rzeczy", wedle którego to Patryk Jaki, a nie Mateusz Morawiecki miałby większe szanse w drugiej turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim.

Znamienne były także słowa Michała Wosia - jednego z czołowych polityków Suwerennej Polski - który twardo zadeklarował, że gdyby Morawiecki był kandydatem prawicy na prezydenta, to bez poparcia ziobrystów.

Badania zdecydują

W połowie czerwca, Jarosław Kaczyński powołał w centrali PiS zespół odpowiedzialny za badania, które mają pomóc wskazać potencjalnych kandydatów na prezydenta RP.Profil kandydata najbliższego wizji Kaczyńskiego? Mężczyzna, względnie młody, ale z dorobkiem i doświadczeniem. Przebojowy, obyty w świecie, ale jednocześnie "bliski ludu". Czy znajdzie się więc jeszcze lepszy Andrzej Duda, który ma szansę wygrać dla PiS-u kolejne wybory?

M. DWORCZYK: MORAWIECKI MÓGŁBY WALCZYĆ O PREZYDENTURĘ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.