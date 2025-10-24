Kaczyński z mocnym wpisem na X. Wbił szpilę! Skąd takie słowa?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-10-24 12:04

Jeszcze przed rozpoczęciem konwencji Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” Jarosław Kaczyński opublikował wpis, który idealnie oddał ducha wydarzenia. Na platformie X prezes PiS wbił szpilę przeciwnikom, pisząc, że „jedni zajmują się sobą, a inni ruszają pełną parą”. Już teraz wiadomo, że właśnie te słowa stały się mottem całej konwencji w Katowicach, podczas której Kaczyński i jego współpracownicy zaprezentowali kierunek zmian i hasło mobilizacji: „Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia.”

Katowice Konwencja programowa PiS Myśląc Polska!

i

Autor: Karol Porwich/ East News
  • Jarosław Kaczyński jeszcze przed konwencją „Myśląc Polska” opublikował wpis na platformie X.
  • W poście uderzył w przeciwników i wezwał do mobilizacji partii.
  • Cytat „Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia” stał się mottem konwencji.
  • Kaczyński rzadko publikuje, ale jego wpisy zawsze są krótkie i wyjątkowo dosadne.

Wpis, który rozgrzał nastroje przed Katowicami

Na godzinę przed inauguracją konwencji Kaczyński zamieścił na X emocjonalny wpis z hasztagiem #MyślącPolska.

„Podczas gdy jedni zajmują się sami sobą, w(y)prowadzając sztandary, a przy tym pracują ledwie na 31%, my ruszamy pełną parą z Konwencją »Myśląc Polska«” – napisał prezes PiS.

W krótkim poście zawarł zarówno polityczne ostrze, jak i apel do zwolenników partii o mobilizację. Sformułowanie o „31 %”, jak interpretują komentatorzy, mogło być przytykiem do Platformy Obywatelskiej, której poparcie od miesięcy oscyluje właśnie wokół tego wyniku.

Dalej Kaczyński dodał:

„To początek procesu tworzenia naszego programu. Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia. Wspólnie budujmy rozwój, nowoczesność i pomyślność Polski.”

Kaczyński stosunkowo rzadko publikuje posty w mediach społecznościowych, a jeśli już to robi, jego wpisy są krótkie, precyzyjne i niezwykle dosadne. W przeciwieństwie do większości polityków, lider Prawa i Sprawiedliwości nie komentuje codziennych sporów i nie prowadzi typowej komunikacji partyjnej na X. Jego posty pojawiają się wyłącznie w momentach kluczowych dla partii, przed wyborami, ważnymi decyzjami politycznymi lub konwencjami, tak jak w tym przypadku.

Kaczyński wraca z planem dla Polski. Takiego wystąpienia dawno nie było!

Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że Kaczyński traktuje swoje wpisy jak komunikaty strategiczne, a nie komentarze dnia. W kilku zdaniach potrafi zarysować kierunek polityczny lub przekazać emocjonalny sygnał do zwolenników. Tak było i tym razem, poranny wpis na X okazał się wstępem do najważniejszego przemówienia programowego Prawa i Sprawiedliwości w tym roku.

Poniżej galeria zdjęć: Katowice Konwencja programowa PiS "Myśląc Polska! 

Katowice Konwencja programowa PiS Myśląc Polska!
23 zdjęcia
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy uważasz, ze Jarosław Kaczyński powinien zostać premierem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
TWITTER