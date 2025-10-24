Kaczyński z mocnym wpisem na X. Wbił szpilę! Skąd takie słowa?

Jarosław Kaczyński jeszcze przed konwencją „Myśląc Polska” opublikował wpis na platformie X.

W poście uderzył w przeciwników i wezwał do mobilizacji partii.

Cytat „Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia” stał się mottem konwencji.

Kaczyński rzadko publikuje, ale jego wpisy zawsze są krótkie i wyjątkowo dosadne.

Wpis, który rozgrzał nastroje przed Katowicami

Na godzinę przed inauguracją konwencji Kaczyński zamieścił na X emocjonalny wpis z hasztagiem #MyślącPolska.

„Podczas gdy jedni zajmują się sami sobą, w(y)prowadzając sztandary, a przy tym pracują ledwie na 31%, my ruszamy pełną parą z Konwencją »Myśląc Polska«” – napisał prezes PiS.

W krótkim poście zawarł zarówno polityczne ostrze, jak i apel do zwolenników partii o mobilizację. Sformułowanie o „31 %”, jak interpretują komentatorzy, mogło być przytykiem do Platformy Obywatelskiej, której poparcie od miesięcy oscyluje właśnie wokół tego wyniku.

Dalej Kaczyński dodał:

„To początek procesu tworzenia naszego programu. Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia. Wspólnie budujmy rozwój, nowoczesność i pomyślność Polski.”

Kaczyński stosunkowo rzadko publikuje posty w mediach społecznościowych, a jeśli już to robi, jego wpisy są krótkie, precyzyjne i niezwykle dosadne. W przeciwieństwie do większości polityków, lider Prawa i Sprawiedliwości nie komentuje codziennych sporów i nie prowadzi typowej komunikacji partyjnej na X. Jego posty pojawiają się wyłącznie w momentach kluczowych dla partii, przed wyborami, ważnymi decyzjami politycznymi lub konwencjami, tak jak w tym przypadku.

Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że Kaczyński traktuje swoje wpisy jak komunikaty strategiczne, a nie komentarze dnia. W kilku zdaniach potrafi zarysować kierunek polityczny lub przekazać emocjonalny sygnał do zwolenników. Tak było i tym razem, poranny wpis na X okazał się wstępem do najważniejszego przemówienia programowego Prawa i Sprawiedliwości w tym roku.

