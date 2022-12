Kaczyński wypalił z żartem o koniu. Ale to nie był dobry pomysł

Jarosław Kaczyński przesadził. Co na to Marcin Przydacz?

W programie "Jeden na jeden" wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz został zapytany o kwestie zachowania Jarosława Kaczyńskiego i użycia nieodpowiedniego porównania, które może być uważane za obraźliwe. Prezes PiS powiedział ostatnio, że "prokuratorem generalnym zostanie człowiek, który ze względu na swój wygląd jest określany jako koń".- Gdyby mnie pan prezes Kaczyński pytał o opinię na ten temat, to pewnie bym powiedział, że to będzie budziło kontrowersje - powiedział wiceminister. - Debata w Polsce rzeczywiście często schodzi już na bardzo personalne przycinki. Akurat typowany na ministra sprawiedliwości Roman Giertych, przez wielu, także po stronie liberalnej, nie przebiera nigdy w słowach ocennych, jeśli chodzi o polityków koalicji rządzącej - skomentował. - Pan prezes Jarosław Kaczyński ma sporo takich ludzi, w którymi szczerze rozmawia na różne tematy. Gdyby mnie pan prezes Kaczyński pytał o opinię na ten temat, to pewnie bym powiedział, że to będzie budziło kontrowersje - stwierdził Przydacz. - Pan prezes ma tutaj swoje doświadczenie i myślę, że absolutnie jest w stanie to doskonale ocenić - dodał.