Prezes PiS zapowiada: Polska wieś jak śródmieście Warszawy

Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że rolnictwo jest bardzo znaczącą częścią polskiej gospodarki. - Fundamentem tej machiny są polscy rolnicy, polskie gospodarstwa rolne i ziemia, którą uprawiają często od dziada pradziada. To jest właśnie to, co tak bardzo wieś łączy z polską historią, bo jak już tutaj powiedziano 40 proc. Polaków mieszka na wsi, a jeszcze więcej ze wsi pochodzi - powiedział szef PiS. Zaakcentował, że za słowami o tym, że PiS jest reprezentantem polskiej wsi stoją fakty. - Polskie państwo od czasów, kiedy rządzi nim Prawo i Sprawiedliwość ze swoich zobowiązań się wywiązywało – stwierdził Kaczyński. Zaznaczył, że PiS uczyniło też znacznie więcej w innych dziedzinach, np. jeśli chodzi o ochronę własności polskiej ziemi, możliwość sprzedaży na różne sposoby produktów rolnych, jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią produktów rolniczych, czy różnego rodzaju dopłaty, które „były podwyższane i będą podwyższane”. - Ale przyznaję, to w żadnym wypadku nie wyczerpuje jeszcze tego wszystkiego, co trzeba uczynić, by sytuacja polskiej wsi była sytuacją taką, jak być powinna. By ta równość między wsią a miastem, równość pod każdym względem, została w końcu zrealizowana. Zbliżyliśmy się do tego, ale to nie zostało jeszcze osiągnięte – mówił lider PiS. Jak dodał, udało się do tego zbliżyć m.in. poprzez wielkie programy inwestycyjne. Jarosław Kaczyński zaznaczył jednocześnie, że dojście do stanu, w którym przeciętna polska wieś, jeżeli chodzi o różnego rodzaju możliwości cywilizacyjne nie ustępowałaby śródmieściu Warszawy, droga dość daleka. - A taki jest nasz cel. Jeżeli będziemy przy władzy, to ten cel zrealizujemy – zapewnił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o pracy rolników

Przyznał jednocześnie, że wyzwań jest dużo więcej i wskazywał np. na problemy prawne dotyczące sytuacji, gdy "na wsi pojawiają się ludzie z miasta”. Jak mówił prowadzi to do różnego rodzaju konfliktów, wprowadzania ograniczeń. - Z całą pewnością doprowadzimy do tego, że polski rolnik będzie mógł swoją trudną pracę, często pracę nocną, realizować w pełni, bez żadnych ograniczeń – powiedział. Szef PiS mówił też o "traktowaniu spraw rolniczych w sądach i urzędach”. - Są różnego rodzaju nadużycia różnego rodzaju organizacji. To wszystko zostanie załatwione, to zostanie okiełznane – podkreślał. Jarosław Kaczyński.

Kaczyński ocenił, że niedzielne spotkanie w Przysusze jest ważne i zapowiedział, że nie jest ostatnie. - Mniej więcej za pół roku będzie to ostateczne spotkanie programowe, na którym przedstawimy nasz program na kolejne lata dla polskiej wsi. To co jest dzisiaj, to jest wstęp - zapowiedział. Kaczyński oświadczył, że to co proponuje PiS umocni polską wieś i doprowadzi do jej rozwoju i rozkwitu.

