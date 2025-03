Kaczyński wkrótce straci immunitet?! Poseł PiS: Nie pozwolimy na to!

Koniec wojny na Ukrainie? Trump ogłosi wszystko we wtorek

W tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu ( środa, czwartek) posłowie mają zająć się wnioskiem – na wniosek europosła KO Krzysztofa Brejzy – o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Kaczyński rok temu w sposób kłamliwy i brutalny zarzucił mi, że czyniłem w życiu jakieś przerażające rzeczy. Oczywiście są to kłamstwa – mówi nam europoseł Brejza. Chodzi o zeznania prezesa PiS przed komisją śledczą ds. Pegasusa. - Obraził mnie i moją rodzinę. Nie było żadnych podstaw, aby inwigilować mnie Pegasusem. Ten system był użyty do wpływania na wyniki wyborów, a z drugiej strony korzyść odnieśli drobni złodzieje. Wystąpiliśmy o uchylenie immunitetu, bo nie godzimy się na język hejtu i przemocy, stosowany przez Kaczyńskiego – tłumaczy polityk KO.

- Chcemy przesłuchać Kaczyńskiego przed sądem, by poznać jego wiedzę na temat użycia tej cyberbroni przeciwko mnie – dodaje Krzysztof Brejza. Polityk przypomina, że wcześniej Kaczyński zapowiadał, że sam się zrzeknie immunitetu, ale tak się nie stało.

Co przed posiedzeniem Sejmu planują politycy PiS? - Będziemy oczywiście bronić prezesa i nie pozwolimy na uchylenie immunitetu. To kolejna hucpa polityczna ze strony koalicji rządzącej, chcą odwrócić uwagę m.in. od drożyzny, imigrantów, czy rosnących cen energii – powiedział „Super Expressowi” poseł Robert Telus.

