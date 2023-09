Kaczyński w Poznaniu: chcemy znieść immunitety

Paweł Kukiz – wykształcenie, majątek, rodzina. Mało kto wie, co łączy go z Tuskiem

Ważna deklaracja Kaczyńskiego

"Nasz program jest rozłożony na punkty, co najmniej 150, ale równie dobrze można i powiedzieć 300 różnego rodzaju punktów, ale jeden z nich jakby nie został dostrzeżony – to jest proszę państwa zniesienie immunitetów. My chcemy znieść immunitety" – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę w Poznaniu podczas prezentacji wielkopolskich kandydatów w wyborach parlamentarnych. Jak podkreślił lider partii, PiS chce znieść immunitety "właśnie w imię tej zasady równości i uczciwości". "Zobaczymy, jak w tej sprawie, bo przecież oni (przeciwnicy) bardzo często się w tej sprawie wypowiadali właśnie "za", jak w tej sprawie wypowiedzą się nasi obecni przeciwnicy” – dodał Kaczyński.

Kaczyński : PO to sekta

- Dziś głównym problemem w Europie jest emigracja i związane z tym bezpieczeństwo. To, co dzieje się w zachodniej Europie jest wynikiem prowadzonej polityki przez osoby, które dziś chcą odzyskać władzę w Polsce - powiedział Jarosław Kaczyński.Lider PiS stwierdził, że przeciwnicy PiS "zawsze popierali" przymusową relokację imigrantów.- Kampania naszych przeciwników opiera się na kłamstwie. Oni twierdzą, że to my podnieśliśmy wiek emerytalny, że w Polsce jest ruina. Nie interesują ich dane europejskie, które jasno wskazują na rozwój Polski. Oni są sektą! Kaczyński dodał też, że Tusk dzieli społeczeństwo. - On uważa, że nasi wyborcy są gorsi. Dlatego naszym zadaniem jest to, aby PO nie doszło do władzy - dodał.

