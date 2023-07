Kaczyński śpiewa i tańczy na Jasnej Górze. Razem z nim najważniejsi politycy PiS

Politycy PiS na pielgrzymce Radia Maryja

W niedzielę na Jasnej Górze odbyła się 32. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja pod przewodnictwem ojca Tadeusza Rydzyka. W spotkaniu udział wzięli też m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister rodziny Marlena Maląg i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W wystąpieniu do pielgrzymów Kaczyński podkreślił, że "posłanie Kościoła nie jest posłaniem politycznym". "Odnosi się do tego, co w gruncie rzeczy w naszym życiu najważniejsze, to znaczy do perspektywy zbawienia" - zaznaczył prezes PiS. Ale - jak dodał - nauka Kościoła "mówi także o znaczeniu tego, co tu, tego, co w trakcie naszego niedługiego tu przebywania".

Kaczyński na Jasnej Górze: są plany pozbawienia nas suwerenności

"I ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych dlatego, że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności" - powiedział Kaczyński.

Jak mówił Kaczyński, "tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i można powiedzieć odrażająco atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty, atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju, mówiąc najkrócej podstawy polskości". "Ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród, tą trwającą już przeszło tysiąc lat wspólnotę" - powiedział wicepremier Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił też uwagę na zbliżające się w październiku wybory parlamentarne. - To będzie moment, być może na bardzo długie lata, decydujący. I stąd waga tego, co będzie indywidualną decyzją każdego z nas, każdego, kto ma Polskę w sercu, decyzją o pójściu do tych wyborów i o tym, by zdecydować, że Polska ma trwać i się rozwijać, że Polska ma wykorzystywać swoje szanse - mówił wicepremier.

Politycy PiS śpiewają i tańczą na Jasnej Górze

"Mamy przeczucie, że to nagranie stanie się dziś hitem internetu" - komentuje profil programu Szkła Kontaktowego TVN24, publikując nagranie z Jasnej Góry. Widać na nim najważniejszych polityków partii rządzącej - w tym samego prezesa PiS-u - trzymających się za ręce i śpiewających razem "Abyśmy byli jedno".

Mamy przeczucie, że to nagranie stanie się dziś hitem internetu. pic.twitter.com/NYrtFAsDX8— Szkło Kontaktowe TVN24 (@SzkKontaktowe) July 9, 2023

Sonda Czy słuchasz Radia Maryja? Tak Nie