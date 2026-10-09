Kaczyński pyta o rosyjski ślad w tragediach szkolnych! Paszyk odpowiada na słowa prezesa PiS

Kaczyński podejrzewa rosyjską inspirację? Zaskakujące pytanie prezesa PiS

Tragiczne wydarzenia w polskich szkołach wywołują coraz większe emocje, a dyskusja o bezpieczeństwie uczniów przeniosła się również na polityczne salony. Głos w tej sprawie zabrał Jarosław Kaczyński, który zasugerował, że za kolejnymi atakami może kryć się coś więcej niż przypadkowa seria dramatycznych zdarzeń.

Podczas porannej rozmowy w Radiu ZET prowadzący przytoczył wpis prezesa PiS, w którym ten postawił pytanie o możliwą ingerencję Rosji.

– Kolejny atak w szkole i śmiertelna ofiara. To ewidentnie nie jest przypadek. Czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji? – napisał Jarosław Kaczyński, cytowany na antenie Radia ZET. To pytanie otwiera dyskusję o ewentualnych inspiracjach stojących za dramatycznymi wydarzeniami

Paszyk reaguje na słowa Kaczyńskiego. „Służby to wyjaśniają”

O komentarz do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego został poproszony Krzysztof Paszyk. Szef klubu PSL nie przesądził, czy za atakami może stać Rosja. Zwrócił natomiast uwagę na konieczność dokładnego zbadania wszystkich okoliczności tragedii.

– Oczywiście wszelkie okoliczności tych sytuacji muszą zostać wyjaśnione i służby to wyjaśniają – powiedział polityk w Radiu ZET.

Paszyk podkreślił jednocześnie, że zadaniem polityków powinno być przede wszystkim wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą zapobiegać podobnym dramatom w przyszłości. – Przede wszystkim politycy powinni skupić się na tym, co do nich należy, a więc szukanie jak najlepszych rozwiązań, które tą sytuację mogą w przyszłości przewidywać czy unikać tego typu sytuacji – mówił.

Niepokojący wątek internetowych transmisji. Paszyk apeluje do PiS i Konfederacji

W dalszej części rozmowy polityk PSL zwrócił uwagę na zagrożenia związane z Internetem. Przywołał informacje, według których jeden ze sprawców miał prawdopodobnie planować transmitowanie swoich działań w sieci. – Jeden z tych szaleńców planował streamować najprawdopodobniej swoje działania – wskazał Paszyk.

Zdaniem polityka konieczne jest wprowadzenie skuteczniejszych rozwiązań prawnych, które umożliwią reagowanie na niebezpieczne zjawiska w Internecie. Skierował również apel do ugrupowań opozycyjnych, które krytykują propozycje regulacji przestrzeni internetowej.

– I to jest apel do Konfederacji, do PiS-u, którzy nagle teraz się takimi wolnościowcami stają. To trzeba uciąć – stwierdził. – Tak nie może być. Nowe rozwiązania ustawowe temu będą pomagać – dodał.

Policja w szkołach? Paszyk popiera dodatkowe patrole

Podczas audycji poruszono również kwestię zwiększenia obecności policji w placówkach oświatowych. Prowadzący zapytał Krzysztofa Paszyka, czy popiera pojawienie się policyjnych patroli w szkołach.

– Ze względu na uspokojenie sytuacji, ze względu na bezpieczeństwo uczniów uważam, że powinny te patrole, te kontrole być elementem, który będzie podnosił poziom bezpieczeństwa – odpowiedział polityk.

W trakcie audycji zadano słuchaczom pytanie, które brzmiało: Czy popierasz pojawienie się patroli policji w szkołach? 82% odpowiedzi na tak. Zdecydowana większość w sądzie radia Zet popiera pojawienie się patroli policji w szkołach.