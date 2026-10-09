Kaczyński pyta o rosyjski ślad w tragediach szkolnych! Paszyk odpowiada na słowa prezesa PiS

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-09 10:18

Czy dramatyczne ataki w polskich szkołach mogą być elementem rosyjskiej wojny hybrydowej? Takie pytanie postawił Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Do jego słów odniósł się Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego PSL, który był gościem porannej audycji Radia ZET. Polityk podkreślił, że wszystkie okoliczności tragicznych wydarzeń muszą zostać wyjaśnione przez odpowiednie służby. Wskazał również, czym w obliczu kolejnych tragedii powinni zająć się politycy.

Krzysztof Paszyk
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Kaczyński podejrzewa rosyjską inspirację? Zaskakujące pytanie prezesa PiS

Tragiczne wydarzenia w polskich szkołach wywołują coraz większe emocje, a dyskusja o bezpieczeństwie uczniów przeniosła się również na polityczne salony. Głos w tej sprawie zabrał Jarosław Kaczyński, który zasugerował, że za kolejnymi atakami może kryć się coś więcej niż przypadkowa seria dramatycznych zdarzeń.

Podczas porannej rozmowy w Radiu ZET prowadzący przytoczył wpis prezesa PiS, w którym ten postawił pytanie o możliwą ingerencję Rosji.

– Kolejny atak w szkole i śmiertelna ofiara. To ewidentnie nie jest przypadek. Czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji? – napisał Jarosław Kaczyński, cytowany na antenie Radia ZET. To pytanie otwiera dyskusję o ewentualnych inspiracjach stojących za dramatycznymi wydarzeniami

Paszyk reaguje na słowa Kaczyńskiego. „Służby to wyjaśniają”

O komentarz do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego został poproszony Krzysztof Paszyk. Szef klubu PSL nie przesądził, czy za atakami może stać Rosja. Zwrócił natomiast uwagę na konieczność dokładnego zbadania wszystkich okoliczności tragedii.

– Oczywiście wszelkie okoliczności tych sytuacji muszą zostać wyjaśnione i służby to wyjaśniają – powiedział polityk w Radiu ZET.

Paszyk podkreślił jednocześnie, że zadaniem polityków powinno być przede wszystkim wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą zapobiegać podobnym dramatom w przyszłości. – Przede wszystkim politycy powinni skupić się na tym, co do nich należy, a więc szukanie jak najlepszych rozwiązań, które tą sytuację mogą w przyszłości przewidywać czy unikać tego typu sytuacji – mówił.

Niepokojący wątek internetowych transmisji. Paszyk apeluje do PiS i Konfederacji

W dalszej części rozmowy polityk PSL zwrócił uwagę na zagrożenia związane z Internetem. Przywołał informacje, według których jeden ze sprawców miał prawdopodobnie planować transmitowanie swoich działań w sieci. – Jeden z tych szaleńców planował streamować najprawdopodobniej swoje działania – wskazał Paszyk.

Zdaniem polityka konieczne jest wprowadzenie skuteczniejszych rozwiązań prawnych, które umożliwią reagowanie na niebezpieczne zjawiska w Internecie. Skierował również apel do ugrupowań opozycyjnych, które krytykują propozycje regulacji przestrzeni internetowej.

– I to jest apel do Konfederacji, do PiS-u, którzy nagle teraz się takimi wolnościowcami stają. To trzeba uciąć – stwierdził. – Tak nie może być. Nowe rozwiązania ustawowe temu będą pomagać – dodał.

Policja w szkołach? Paszyk popiera dodatkowe patrole

Podczas audycji poruszono również kwestię zwiększenia obecności policji w placówkach oświatowych. Prowadzący zapytał Krzysztofa Paszyka, czy popiera pojawienie się policyjnych patroli w szkołach.

– Ze względu na uspokojenie sytuacji, ze względu na bezpieczeństwo uczniów uważam, że powinny te patrole, te kontrole być elementem, który będzie podnosił poziom bezpieczeństwa – odpowiedział polityk.

W trakcie audycji zadano słuchaczom pytanie, które brzmiało: Czy popierasz pojawienie się patroli policji w szkołach? 82% odpowiedzi na tak. Zdecydowana większość w sądzie radia Zet popiera pojawienie się patroli policji w szkołach.

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krzysztof paszyk