Kaczyński: Powierzenie władzy Tuskowi to loteria

Powierzenie Tuskowi władzy to loteria

"Doktryna Platformy zakładająca obronę na linii Wisły to linia zdrady Tuska" - mówił Kaczyński. Rzad PO-PSL zrezygnował z programu tarczy antyrakietowej.

Jak dodał Polacy wiedzą jak wygląda niemiecki porządek - pamiętamy to szczególnie z czasów II wojny światowej. "Za czasów Tuska rozwój Polski był minimalny. Rządził na obce zlecenie, realiował obce interesy i w imieniu swoim chcial tak ustawić Polskę żeby Polska nie przeszkadzala w stosunkach rosyjsko- niemieckich i Tusk podporządkował polskie interesy swoim korzyściom" - mówił lider PiS. -Wiarygodnosc Tuska jest zerowa - dodał.

"PO to żeby zostal dużym misiem są plany żeby to pogłębić, stosunek Tuska do obywateli jest nie do zaakceptowania - stwierdził lider PiS. Kaczyński poinformował jednocześnie, że wydał polecenie, aby granica ze Słowacją i Czechami została poddana szczególnej kontroli.

"My będziemy bronić polskich granic i żadne kłamliwe, bezczelne filmy nam w tym nie przeszkodzą i nie przeszkodzą nam wyroki sądów zakazujące Ziobrze wypowiadania sie o Holland. "Chroniąc granicy z Bialorusią bronimy calej Europy" - podsumował Kaczyński.

"To jest całkowicie sprzeczne z konstytucją. W Polsce konstytucja gwarantuje wolność słowa. I jeśli jakaś władza będzie w stanie w końcu to uporządkować, to jesteśmy to my. Bo oni zapowiadają już w tej chwili niszczenie polskiej demokracji" - ocenił Kaczyński. Dodał, że "Tusk dzisiaj pewnie by się znów tego wyparł, bo teraz nagle próbuje zrobić z siebie gołąbka, chociaż trudno mu to idzie".

Prezes PiS przekonywał też, że nie ma w Polsce innych sił politycznych, niż jego partia i cała Zjednoczona Prawica, które "są w stanie w Polsce zapewnić niepodległość, demokrację i rozwój".

"Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy, ale przypominam - i to jest obowiązek każdego, kto chce naprawdę naszego zwycięstwa - konwencja w Katowicach. Tam musimy być. Po tej konwencji jeszcze więcej siły, jeszcze więcej energii i w niedzielę, 15 października, w imieniny Jadwigi - bo akurat moja śp. mama była Jadwigą - otwieramy szampana i może nie tylko" - powiedział Kaczyński.

Mówienie o izolacji Polski to bajeczka

Nawiązując do podpisania umowy na zaprojektowanie polskiej elektrowni jądrowej, Kaczyński powiedział, że "to ogromne umocnienie naszych wzajemnych relacji, ogromne umocnienie naszego bezpieczeństwa". "Ci, którzy mówią, że Polska jest jakoś izolowana i w związku z tym mniej bezpieczna, dzisiaj mogli zobaczyć po raz kolejny - jeśli mają jakieś sumienie i rozum - że jest to całkowita nieprawda" - podkreślił wicepremier.

"To jest cytat w tej chwili z pana premiera - ale te słowa usłyszał od przedstawiciela prezydenta Stanów Zjednoczonych: +ta umowa to jest więcej nawet, niż jedna dywizja amerykańska w Polsce, cała dywizja+. A pamiętajcie, że to jest w amerykańskiej strukturze armii potężna jednostka, przeszło 30-tysięczna" - podkreślił Kaczyński.

Dodał, że izolacja Polski to jest po prostu "bajeczka wymyślona przez naszych przeciwników".

Konwencja PiS w Katowicach odbędzie się w niedzielę, 1 października, czyli dwa tygodnie przed zarządzonymi na 15 października wyborami parlamentarnymi.

