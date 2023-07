Jarosław Kaczyński w wyborczym spocie. "Musimy bronić Polski"

Adrian Zandberg: Prawo do wakacji

W filmie "Jesteśmy blisko ludzi z Miłością Do Polski", udostępnionym na mediach społecznościowych PiS, możemy zobaczyć zdjęcia i fragmenty nagrań z wieców oraz spotkań polityków partii rządzącej z Polakami. Słyszymy również wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera i prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Prezes wyraża przekonanie, że obowiązkiem władz państwa i narodu jest obrona interesów Polski, a teraz jest chwila, w której muszą obronić kraj, wierząc, że z pomocą ludzi Polska zostanie ocalona.

Na końcu spotu premier ponownie podkreśla, jak ważne jest wzięcie udziału w nadchodzących wyborach jesienią. Obrona samodzielnego bytu Rzeczypospolitej stoi na szali, więc nie wolno zlekceważyć tych wyborów - dodaje Mateusz Morawiecki. Nadal nie znamy dokładnej daty wyborów. Ich termin ogłosi prezydent Andrzej Duda, a zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej musi to nastąpić "nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu". Oznacza to, że prezydent ma czas do 14 sierpnia na ogłoszenie terminu. Jednak nieoficjalnie wiadomo, że najbardziej prawdopodobnym terminem głosowania jest 15 października.

