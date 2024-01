Kaczyński pod aresztem w Radomiu: Kamiński powinien dostać najwyższe odznaczenie

To szok, co mówią o Hołowni! Wypominają mu jeden błąd z przeszłości

Rocznica śmierci Jadwigi Kaczyńskiej

Nabożeństwo odprawiono w we wtorek wieczorem w kościele p.w. Wszystkich Świętych. Po mszy prezes PiS złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi matkę oraz brata i ofiary katastrofy smoleńskiej. Kaczyński wyraził wdzięczność, że uroczystości w intencji jego matki odbywają się Starachowicach już od 11 lat. Zwrócił uwagę, że jego matka spędziła w Starachowicach kilkanaście lat swojego życia "i był to okres, który zawsze pamiętała, o którym bardzo często mówiła".

Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że pamięć o jego matce została utrwalona w Starachowicach, ponieważ - jak zaznaczył - Jadwiga Kaczyńska "kochała Starachowice".

"Nie wiem, ile razy jeszcze tutaj będę, ale wiem, że po odejściu najpierw mojego brata, a później mojej mamy, jest to dla mnie dzień z jednej strony pamięci, (…) smutku, a z drugiej strony dzień podniesienia na duchu" – powiedział Kaczyński.

Kaczyński: Mariusz Kamiński powinien dostać najwyższe odznaczenie państwowe

-" Dziś jest taki czas, że Mariusz Kamiński i jego kolega, przyjaciel, współpracownik Maciej Wasik, siedzą w więzieniach. Ten czas musi się skończyć. Ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować, że tu jesteście. Walczycie o Mariusza Kamińskiego, ale walczycie o to, żeby ten czas hańby polskiego państwa się zakończył, żeby wróciły normalne czasy, a ci, którzy do tej hańby doprowadzili, którzy depczą konstytucję, prawo i robią to cynicznie nawet tego nie ukrywając, by ci ludzie ponieśli konsekwencje "- powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński

- Mariusz Kamiński powinien dostać najwyższe odznaczenie państwowe. Nie za to, że siedzi w więzieniu, ale za to, ze stworzył CBA. On wymyślił CBA - dodał prezes PiS

Kaczyński mówił też o tym, iż "doświadczenie wielu ludzi średniego i starszego pokolenia jest to, że nawet wtedy, kiedy władza wyprowadza czołgi na ulice, wojska, wprowadza rekwizyty wojny, to i tak w końcu przegrywa".

"Ta władza takich możliwości nie ma i ta władza przegra. My zwyciężymy. To będzie oznaczało, że zwycięży polska demokracja, a ci którzy ją depczą, którzy są sługami innych państw, przegrają i to przegrają tak ostatecznie. Polskie życie publiczne będzie życiem państwa demokratycznego".

