Kaczyński ostro: "Kłamali, kłamią i będą kłamać". Wskazał dwa nazwiska

Donald Tusk krytykuje Zielony Ład

Premier Donald Tusk w swoim przemówieniu przed Parlamentem Europejskim w Brukseli wezwał do przemyślenia niektórych rozwiązań przyjętych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. - "Bardzo proszę, żebyśmy rzetelnie podeszli do pełnego i bardzo krytycznego przeglądu wszystkich regulacji, także tych wynikających z Zielonego Ładu, i żebyśmy potrafili nie tylko wskazać, ale zmienić wszystkie te zapisy, które mogą doprowadzić do jeszcze wyższych cen energii" - mówił premier.

Jak podkreślił Donald Tusk, wysokie ceny energii "mogą zmieść niejeden demokratyczny rząd w UE". Przestrzegał również przed zbyt szybkim wprowadzeniem systemu ETS2, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sektorze budynków i transportu drogowego.

Kaczyński: "Kampanijny duet aktorski"

Do wystąpienia Tuska natychmiast odniósł się Jarosław Kaczyński. - "Kłamali, kłamią i będą kłamać. Trzaskowski & Tusk, kampanijny duet aktorski, na czas kampanii wyborczej odgrywa role przeciwników Zielonego Ładu. Po wyborach znów powiedzą, że Zielony Ład jest konieczny, bo planeta płonie" – napisał na portalu X lider Prawa i Sprawiedliwości.

Kłamali, kłamią i będą kłamać. Trzaskowski&Tusk, kampanijny duet aktorski, na czas kampanii wyborczej odgrywa role przeciwników Zielonego Ładu. Po wyborach znów powiedzą, że Zielony Ład jest konieczny, bo planeta płonie.— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) January 22, 2025

