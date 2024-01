i Autor: twitter

zmiana pokoleniowa?

Kaczyński odda przywództwo w partii?! To będzie trzęsienie na szczytach PiS. Sensacyjne nazwisko w grze!

Jarosław Kaczyński od lat stoi na czele PiS. Prezes planuje rządzić partią do 2025 roku, wtedy ma się odbyć kongres Prawa i Sprawiedliwości i tym samym może dojść do zmiany na szczycie władzy. Z doniesień mediów wynika, że to nie Kaczyński ma wskazać następcę. Decyzja ma być ostateczna i konkretna.