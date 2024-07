Kaczyński o "niebywałym skandalu". Powiedział o procesie rozkładu elit Zachodu

Nie milkną echa po ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Część widzów uważa, że artyści sparodiowali tam Ostatnią Wieczerzę, z kolei ci bronili się, że tak naprawdę w scenie pojawił się Dionizos. - Moim celem nie jest kwestionowanie, ośmieszanie ani szokowanie. Przede wszystkim chciałem przekazać przesłanie miłości, włączenia, a nie dzielenia. Oczywiście nigdy nie było naszym zamiarem okazywanie braku szacunku jakiejkolwiek grupie religijnej. Ceremonia miała na celu zwrócenie uwagi na tolerancję w społeczeństwie - powiedział dyrektor artystyczny ceremonii Thomas Jolly. Mimo tych zapewnień, część widzów poczuła się oburzona.

Kaczyński o ceremonii otwarcia igrzysk

30 lipca do ceremonii otwarcia igrzysk odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział o "niebywałym skandalu". - To, co stało się w Paryżu jest niebywałym wręcz skandalem i jednocześnie jest bardzo intensywną ilustracją bardzo smutnego i niestety ciągle coraz bardziej zaawansowanego procesu rozkładu elit Zachodu, w tym elit francuskich - rozkładu moralnego, rozkładu politycznego, czegoś, co zagraża przyszłości. Tak, jak już wielokrotnie mówiłem, to cytat z mojego świętej pamięci brata, najbardziej życzliwej cywilizacji w dziejach świata, czyli cywilizacji chrześcijańskiej - ocenił szef prawicowego ugrupowania.