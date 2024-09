Kaczyński o kandydacie PiS na prezydenta. W grze 5 nazwisk

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta?

Jarosław Kaczyński pytany w telewizji wPolsce24, ile osób branych jest pod uwagę, jako kandydat PiS na prezydenta poinformował, że "można w tej chwili powiedzieć już o pięciu osobach".

Dopytywany o datę przedstawienia kandydata opinii publicznej, prezes PiS powiedział, że jest przekonany, że nastąpi to "prawdopodobnie gdzieś nieco bardziej zaawansowaną jesienią". Przyznał, że w jego partii "są też zwolennicy takiego działania, żeby to nastąpiło wtedy, kiedy będziemy wiedzieli kim jest główny przeciwnik, przedstawiciel PO". Jednak - zdaniem prezesa PiS - takie opóźnianie "to nie byłaby dobra sytuacja". "Oni mają przecież przewagę, jeżeli chodzi o media, dotarcie do opinii publicznej, mają dużo więcej pieniędzy" –dodał lider PiS.

Kaczyński: kandydat na prezydenta musi wysoki

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany w rozmowie z Radiem Maryja o listę kandydatów partii na wybory prezydenckie powiedział, że jest ona "coraz krótsza". Na pytanie o to, czy PiS nie wystawi kobiety, Kaczyński odpowiedział, że w ugrupowaniu panuje przekonanie, że w czasie wojennym kobieta nie miałaby wielkich szans - podał tvn24.pl.

- Trudno mi sobie wyobrazić nawet model tej pani, która byłaby tą kandydatką. Z mężczyzną to wiadomo: musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Wyborcy te wymogi wizerunkowe stawiają wysoko. Musi mieć rodzinę. Musi znać bardzo dobrze język angielski. Najlepiej jakby znał dwa języki - powiedział Kaczyński.

Szef PiS dodał, że kandydat powinien być obyty międzynarodowo. - "To powinien być człowiek, dla którego świat nie jest czymś obcym, który bywał na konferencjach, wykładach" - zaznaczył.

Podczas wywiadu Jarosław Kaczyński nie ujawnił nazwisk kandydatów. Wirtualna Polska podaje, że na „liście pięciu” znaleźli się: poseł PiS Zbigniew Bogucki (były wojewoda zachodniopomorski), Tobiasz Bocheński (europoseł PiS, były wojewoda mazowiecki i łódzki), Karol Nawrocki (prezes IPN, bliski środowiskom narodowym), Patryk Jaki (europoseł Suwerennej Polski i frakcji PiS, były wiceminister sprawiedliwości) oraz Tomasz Szatkowski (były przedstawiciel RP przy NATO, dziś doradca prezydenta Andrzeja Dudy).

