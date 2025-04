Kaczyński o decyzji Ziobry. "Komisja jest nielegalna"

Donald Trump zwrócił się wprost do Putina! Co powiedział?

Kaczyński komentuje zachowanie Ziobry

W czwartek w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy o nieobecność Zbigniewa Ziobry na posiedzeniu komisji ds. Pegasusa. "Oczywiście, że nie powinien się pojawiać na komisji, która jest nielegalna" - odpowiedział prezes PiS. -Ja niczego nie rekomenduję, bo to jest (jego) decyzja indywidualna, ale powtarzam, że to jest nielegalna komisja. Bo stwierdzenie tego rządu, że on nagle nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, bo ma skład inny, niż oni by chcieli, to na tej zasadzie w ogóle nie istnieje żaden porządek prawny - powiedział Kaczyński.

Kaczyński przed komisją ds. Pegasusa

Kaczyński brał udział w posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa w marcu 2024 roku. Pytany o ten wątek powiedział, że "ona wtedy nie była jeszcze zdelegalizowana". Ziobro nie stawił się w czwartek na przesłuchaniu przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Komisja skieruje do sądu wniosek o ukaranie go grzywną. Ziobro oświadczył później, że awizo wezwania na przesłuchanie miało termin odbioru do końca dnia pracy urzędu pocztowego w czwartek. Były minister sprawiedliwości, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza działa nielegalnie. Pogląd ten opiera na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r., który orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji śledczej była niezgodna z konstytucją.

Sejm o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Ponad rok temu Sejm podjął jednak uchwałę, w której stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Komisja bada, czy użycie oprogramowania inwigilacyjnego Pegasus przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd, m.in. przez NIK, informacji system Pegasus został zakupiony jesienią 2017 r. dla CBA, ze środków pochodzących w zasadniczej części (25 mln zł) z Funduszu Sprawiedliwości (nadzorowanego przez ministerstwo sprawiedliwości.

