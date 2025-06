i Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński

Wszystko to podczas miesięcznicy

Kaczyński nie wytrzymał. Ujawnił, co powiedział mu ksiądz na spowiedzi

Jarosław Kaczyński przemówił na miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w cieniu głośnych protestów. W emocjonalnym wystąpieniu nawiązał do wyborów prezydenckich 2025, nazwał przeciwników „ludźmi Putina” i ujawnił, co polecił mu ksiądz podczas spowiedzi. „Będę się za was modlił… po odebraniu słusznej kary” – zapowiedział prezes PiS.