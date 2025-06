Sondaż, który zaskoczył wszystkich. Trzaskowski spada, a kto rośnie?

Ziobro o Giertychu, Tusku i komisji ds. Pegasusa: „Gotowi wywołać wojnę domową, by uniknąć więzienia”

Kwaśniewski z impetem na szczyt. Historyczny debiut

Aleksander Kwaśniewski, choć nie uczestniczy aktywnie w bieżącej polityce, zdobywa pierwsze miejsce z wynikiem 44,4 proc. zaufania. To efekt jego medialnych wypowiedzi w kampanii prezydenckiej 2025 roku oraz rosnącej nostalgii za czasami jego prezydentury. Według badania, byłemu prezydentowi zdecydowanie ufa 16 proc. ankietowanych, a raczej ufa 28,4 proc. Nie ufa mu 33,9 proc., a 21,7 proc. deklaruje postawę neutralną.

Ziobro o Giertychu, Tusku i komisji ds. Pegasusa: „Gotowi wywołać wojnę domową, by uniknąć więzienia”

Trzaskowski traci pozycję lidera. Największy spadek miesiąca

Rafał Trzaskowski spada na drugie miejsce z wynikiem 43,6 proc. To o 6,4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu z końca kwietnia. Choć nadal ma wysokie poparcie (18,7 proc. zdecydowanie ufa, 24,9 proc. raczej ufa), to aż 48,1 proc. respondentów wyraża wobec niego brak zaufania. To cios dla prezydenta Warszawy na finiszu kampanii prezydenckiej.

Duda, Sikorski i Nawrocki na fali wznoszącej

Trzecie miejsce zajmuje Andrzej Duda z wynikiem 40 proc., co oznacza wzrost o 6,2 pkt proc. To jego najlepszy rezultat od wielu miesięcy. Wzrost zaufania notuje też Radosław Sikorski (39 proc.) oraz prezydent elekt Karol Nawrocki (37,4 proc.), który po raz pierwszy wyprzedza Donalda Tuska.

Tusk i Kaczyński poniżej oczekiwań. Antyranking liderów

Donald Tusk notuje spadek o 3,3 pkt proc. i uzyskuje 36,7 proc. zaufania. Jeszcze gorzej wypada Jarosław Kaczyński, który nie tylko traci w ogólnej punktacji, ale zostaje liderem nieufności – nie ufa mu aż 59,6 proc. badanych.

Mentzen wyprzedza Kaczyńskiego. Konfederacja na fali

Największym zwycięzcą tego zestawienia jest jednak Sławomir Mentzen. Zyskuje aż 11,3 pkt proc. i z wynikiem 35,1 proc. wyprzedza nie tylko Kaczyńskiego, ale i wielu polityków opozycji. To efekt jego obecności medialnej, m.in. debat prezydenckich i wywiadów z kandydatami.

Krach Hołowni. Najgorszy bilans w rankingu

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zalicza największy spadek i trafia dopiero na 15. miejsce z wynikiem 26,8 proc. To o 6,8 pkt proc. mniej niż w kwietniu. Jednocześnie Hołownia ma najgorszy bilans zaufania: przewaga odpowiedzi negatywnych nad pozytywnymi wynosi aż 30,6 pkt proc. Wyprzedzają go m.in. Adrian Zandberg, Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski.

Zmiana emocji przed drugą turą?

Sondaż IBRiS pokazuje nie tylko zmianę w rankingu liderów, ale także przesunięcia emocjonalne wyborców. Rośnie znaczenie figur spoza osi PO–PiS, takich jak Mentzen czy Nawrocki. Kwaśniewski zyskuje na tle ogólnego zmęczenia sceną polityczną. Czy to zwiastun zmiany nastrojów przed drugą turą wyborów prezydenckich? Wyniki sugerują, że zaufanie wyborców nie jest dane raz na zawsze – a polityczna detronizacja może nadejść znienacka, nawet dla faworyta.

Poniżej galeria zdjęć: Czułości Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich

Express Biedrzyckiej - prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.