Kaczyński nie odpuszcza Sikorskiemu. Jest skarga kasacyjna

Jarosław Kaczyński kontynuuje wieloletni spór z Radosławem Sikorskim, składając skargę kasacyjną w głośnej sprawie dotyczącej katastrofy smoleńskiej.

Prezes PiS zaskarżył prawomocny wyrok, który oddalił jego powództwo o naruszenie kultu pamięci, uznając wypowiedź Sikorskiego za ocenę polityczną.

Czy Sąd Najwyższy rozstrzygnie ten polityczno-prawny konflikt? Sprawdź, co oznacza ten nowy etap w walce prezesa PiS.

Spór między Jarosławem Kaczyńskim a Radosławem Sikorskim trwa od kilku lat i właśnie wszedł w kolejny etap. Prezes PiS zaskarżył prawomocne orzeczenie, które było dla niego niekorzystne. O złożeniu skargi kasacyjnej poinformował sam Radosław Sikorski. Jak przekazał, został o tym zawiadomiony przez Sąd Apelacyjny.

Sikorski: Kaczyński złożył skargę kasacyjną

Sprawa ma swój początek w 2021 roku. Wtedy Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych, że „Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej”.

Jarosław Kaczyński uznał, że doszło do naruszenia kultu pamięci po jego zmarłym bracie i skierował sprawę do sądu. W marcu 2023 roku Sąd Okręgowy nakazał Sikorskiemu opublikowanie przeprosin. Później jednak wyrok został zmieniony. W marcu 2026 roku Sąd Apelacyjny w całości oddalił powództwo prezesa PiS.

Sąd uznał słowa Sikorskiego za ocenę polityczną

Kluczowe było rozróżnienie między odpowiedzialnością polityczną a sprawstwem samej katastrofy. Sąd nie uznał, że Lech Kaczyński fizycznie spowodował katastrofę smoleńską. Słowa o „przyczynieniu się” zostały potraktowane jako ocena polityczna dotycząca jego prezydentury i decyzji związanych z lotem do Smoleńska.

Według relacji pełnomocniczki Sikorskiego sąd uznał również, że minister miał podstawy do przedstawienia takiej opinii. Teraz Jarosław Kaczyński próbuje podważyć ten prawomocny wyrok przed Sądem Najwyższym.

Sikorski uderza w Kaczyńskiego

Szef MSZ przy okazji informacji o skardze kasacyjnej ponownie wrócił do raportu Komisji Millera.

„Przypominam, że jest to sprawa, w której Kaczyński złożył w sądzie jako dowód raport Komisji Millera, który potwierdził zaistnienie wypadku i wykluczył zamach” – napisał Sikorski. Następnie jeszcze mocniej zaatakował politycznych przeciwników. „Na potrzeby polityki są urojenia o zamachu, a na potrzeby odszkodowania i pozwu jest wypadek. Dziw, że ktokolwiek jeszcze wierzy tym krętaczom.” – dodał.

Sprawa będzie miała dalszy ciąg, jeśli Sąd Najwyższy zdecyduje się przyjąć skargę kasacyjną do rozpoznania.

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