Kaczyński nie mógł oglądać telewizji! Dzwonił w nocy do prezesa TVP

Jarosław Kaczyński nie mógł oglądać TVP! Zadzwonił do prezesa telewizji

Jarosław Kaczyński miał problem z telewizorem, w nocy nie mógł obejrzeć TVP! Sądząc, że doszło do przejęcia telewizji publicznej wykonał telefon do "jednej osoby", a później do prezesa TVP Matyszkiewicza.

- Kiedy wróciłem parę dni temu z Krakowa o trzeciej w nocy i otworzyłem telewizor, zobaczyłem, że nie ma sygnału, zadzwoniłem do jednej osoby, potem do drugiej, a potem do samego prezesa Telewizji Polskiej Matyszkiewicza, czy to już, czy to sposób, który został zastosowany w stanie wojennym. [...] Okazało się, że to tylko mój błąd, że nie dokonałem odpowiednich zmian w moim telewizorze - mówił prezes PiS w Radiu Wnet.

Jak się okazało, Jarosław Kaczyński zapomniał o tym, że w nocy z 18 na 19 grudnia zaczęto kolejny etap przełączania systemu nadawania z MUX-3 na DVB-T2/HEVC. W związku z tym trzeba było przestroić swoje odbiorniki oraz zaktualizować listę kanałów. Prezes PiS o tym zapomniał i biorąc pod uwagę ostatnie przejęcie TVP, sądził, że nowa władza już zaczęła działać w telewizji publicznej.

