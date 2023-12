Rewolucja w TVP. Jan Dziedziczak przedstawił spiskową teorię

Proces zmian w mediach publicznych de facto rozpoczął się we wtorek, 19 grudnia, gdy Sejm przyjął uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. To jednak było tylko preludium do bardziej zdecydowanych działań. Dzień później minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, PAP i Polskiego Radia. Środa generalnie była bardzo burzliwa. W gmachu TVP i pod nim wybuchały awantury, wyłączony został sygnał TVP Info i nie wyemitowano "Teleexpressu", "Panoramy" i "Wiadomości". Zdaniem Jana Dziedziczaka wybór dnia przeprowadzenia rewolucji w TVP nie jest przypadkowy. Lansuje on pewną spisową teorię na temat całego procesu. Były minister w KPRM jest bardzo krytycznie nastawiony do zmian w mediach publicznych wdrażanych przez ekipę Donalda Tuska. - Niektórzy mówią, że to jedyna jego spełniona obietnica, że przyjdą silni ludzie, dresiarze w jakichś skórach i po prostu, łamiąc wszelkie przepisy, wyprowadzą legalne władze, w tym wypadku telewizji, radia i PAP ze swoich gabinetów. Ja to widziałem, osiłek w skórze wprowadził uzurpatorów, pobito panią poseł Borowiak. Także to rzeczywiście się dzieje - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Jan Dziedziczak.

Jan Dziedziczak: Donald Tusk zgodził się na islamskich emigrantów w Polsce

Jego zdaniem celowo wybrano akurat taki termin przeprowadzenia zmian w mediach publicznych. Brzmi to jak prawdziwa teoria spiskowa! -Tego samego dnia, kiedy wprowadzono tych uzurpatorów, a więc odcięto Polaków od innego spojrzenia na wydarzenia w naszym kraju, wprowadzono choćby ten pakt migracyjny. Tusk się na to zgodził, będą islamscy imigranci w Polsce - ocenił były minister, nawiązując do porozumienia ws. paktu migracyjnego, które Rada i Parlament Europejski osiągnęły w środę. Dopytaliśmy polityka PiS o to, czy faktycznie uważa, że celowo tego samego dnia rozpoczęła się rewolucja w TVP. - Jestem o tym przekonany, bo to jest bardzo niepopularne wśród Polaków, Polacy nie chcą mieć dzielnic islamskich, Polacy martwią się o swoje żony, siostry, córki - podkreślił Jan Dziedziczak.

