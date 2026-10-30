Kaczyński mówił o reformie Unii. Tusk: chodzi o negocjacje w sprawie wyjścia Polski

Kaczyński mówił o negocjacjach jako ryzykownym rozwiązaniu, które można rozważyć dopiero po nieudanych próbach reform

Tusk uznał, że Kaczyński postuluje rozpoczęcie negocjacji w sprawie wyjścia Polski z Unii

PiS podkreśla, że chodziło przede wszystkim o głęboką reformę Unii

Spór nabiera znaczenia w związku z wyborami zapowiadanymi na 2027 rok

Co Kaczyński powiedział o negocjacjach z UE?

Pod koniec października Jarosław Kaczyński mówił na Forum w Krynicy o potrzebie zmian w Unii Europejskiej. Jednym z rozważanych rozwiązań miał być nowy traktat, który wszedłby w życie z opóźnieniem. Miałby on umożliwić państwom zainteresowanym reformą zmianę zasad działania Unii.

Lider Prawa i Sprawiedliwości zastrzegł, że gdyby inne sposoby reformowania Unii zawiodły, państwa dążące do zmian mogłyby rozpocząć negocjacje na zasadach przewidzianych dla wystąpienia z UE. Takie rozwiązanie nazwał twardym i ryzykownym, zastrzegając, że można je rozważać tylko w bardzo złej sytuacji.

Tusk uznał słowa Kaczyńskiego za zapowiedź Polexitu

Premier Donald Tusk uznał, że Kaczyński opowiedział się za rozpoczęciem negocjacji o warunkach wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Taka interpretacja wywołała polityczną i medialną debatę o możliwym Polexicie.

PiS i sam Kaczyński podkreślali, że nie chodziło o natychmiastowe wyjście z Unii. Negocjacje miałyby być jedynie ostatecznym środkiem nacisku, rozważanym dopiero po wyczerpaniu innych możliwości reformy.

Czy da się rozmawiać o reformie UE bez sporu o Polexit?

W „Porannym Ringu” Jan Wróbel zwrócił uwagę, że z odtworzonego fragmentu nie wynika jednoznacznie, by Kaczyński postulował rozpoczęcie przez Polskę negocjacji w sprawie wyjścia z UE. Jego zdaniem lider PiS przedstawił taki scenariusz jako warunkowy, możliwy dopiero po nieudanych próbach reform.

Piotr Semka ocenił, że sprowadzanie propozycji zmian w Unii do hasła Polexitu utrudnia rzeczową rozmowę o jej przyszłości. W jego ocenie reakcje na słowa Kaczyńskiego pokazują już logikę zbliżającej się kampanii wyborczej, w której relacje Polski z UE mogą stać się jednym z ważnych tematów.

Spór dotyczy przyszłości Polski w Unii

Dyskusja dotyczy nie tylko jednego przemówienia, lecz także zakresu możliwych zmian w Unii Europejskiej i miejsca Polski we wspólnocie. Członkostwo w UE ma znaczenie dla gospodarki, prawa i bezpieczeństwa. Dlatego interpretacja słów Kaczyńskiego stała się przedmiotem ostrego sporu.

Sprawa zyskuje na znaczeniu przed wyborami zapowiadanymi na 2027 rok. Rząd i opozycja inaczej oceniają wystąpienie lidera PiS oraz kierunek, w którym powinny rozwijać się relacje Polski z Unią.

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