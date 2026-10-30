Tak Krzysztof Bosak łączy bycie tatą z pracą. Zabiera maluchy ze sobą!

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i polityk Konfederacji, jest ojcem czworga dzieci.

Aktywnie łączy intensywną karierę polityczną z życiem rodzinnym, choć przyznaje, że jest to trudne, jednocześnie podkreślając ogromną radość i satysfakcję płynącą z ojcostwa, zwłaszcza z wczesnych etapów rozwoju dzieci.

Zarządzanie życiem rodzinnym wymaga od niego i jego żony, Kariny Bosak, szczegółowego planowania i wzajemnego wsparcia, szczególnie w obliczu wyzwań związanych z opieką nad małym dziećmi i brakiem wsparcia bliskich na miejscu.

Krzysztof Bosak jest tatą czworga dzieci: trzech synków i jednej córeczki. To spore wyzwanie, które dodatkowo musi łączyć z rolą polityka. Choć wicemarszałek Sejmu przyznaje, że łączenie obowiązków rodzicielskich z intensywną karierą polityczną nie jest proste, stara się aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym.

- Ojcostwo da się łączyć z polityką, choć nie jest to wcale proste. Dlatego cieszę się kiedy możemy podróżować całą rodziną i wolne chwile mogę spędzać z dziećmi - podkreślił przy okazji spotkania w ramach „Jesiennej Trasy Krzysztofa Bosaka” w Krakowie.

Na wydarzeniu pojawiła się cała rodzina, a w kuluarach przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania Krzysztof Bosak trzymał w rękach najmłodszego synka.

"Jesienna Trasa Krzystofa Bosaka" to cykl spotkań, które odbywają się od września do grudnia. W tym czasie polityk odwiedzi 15 miast w różnych częściach kraju. W spotkaniach towarzyszą mu lokalni liderzy i działacze Konfederacji.

Krzysztof Bosak o rodzicielstwie

Polityk Konfederacji z entuzjazmem nie raz opowiadał o urokach rodzicielstwa.

- Sądziłem, że więcej radości będzie, jak chłopcy podrosną, natomiast obserwacja tego, jak szybko się uczą i z jaką radością reagują na wszystko, co człowiek zrobi, to nieprawdopodobna frajda. Dzieci to taki promyk radości w naszym życiu - stwierdził Bosak w rozmowie z nami.

Podkreślił, że mimo początkowych założeń, to właśnie wczesne etapy rozwoju dzieci przynoszą mu ogromną satysfakcję.

Wyzwania i organizacja

Życie z dwójką małych dzieci wiąże się również z wyzwaniami, o czym Krzysztof Bosak mówi otwarcie. Choć nieprzespane noce nie stanowią dla niego większego problemu.

- Jest sporo zajęć. Opieka nad dwójką malutkich dzieci, to jednak nie to samo, co nad jednym. Musimy dobrze planować z żoną czas, żeby sobie poradzić, bo oboje mamy rodziców na drugim końcu kraju – wyjaśnił poseł. Zaznaczył jednak, że wspólnie z żoną, Kariną, dbają o wzajemne wsparcie i znajdują czas dla siebie.

Warto zaznaczyć, że żona polityka także stara się jak najczęściej spędzać czas z dziećmi, na przykład zabierając je ze sobą do pracy do Sejmu.

W naszej galerii zobaczysz Krzysztofa Bosaka z synkiem:

22

QUIZ. Jak dobrze znasz Krzysztofa Bosaka? Komplet punktów zdobędą wyborcy Konfederacji Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Reprezentantem, którego komitetu wyborczego w wyborach 2023 jest Krzysztof Bosak? Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców Prawa i Sprawiedliwości Następne pytanie