Kaczyński kpi na platformie X. Wspomniał o swoich kotach

9 stycznia na stronach RCL opublikowano zmieniony projekt noweli ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który ma wdrażać unijne rozporządzenie - akt o usługach cyfrowych (DSA). W projekcie pojawiła się procedura, która ma umożliwić Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozstrzyganie, czy zablokować nielegalne treści w internecie, co ma się dziać bez udziału sądu i wiedzy autorów wpisów. W komunikacie dotyczącym projektu ustawy Ministerstwo Cyfryzacji powołało się na procedurę CERT Polska, czyli zespołu reagującego na incydenty w sieci. CERT bez udziału sądu wpisuje na listę zastrzeżeń domeny internetowe, które uznane zostaną za szkodliwe. - Procedura działa i wolność słowa nie jest w żaden sposób naruszana - podkreślił resort cyfryzacji. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał ostatnio, że "regulamin blokowania treści w internecie będzie zależał od prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)". - Według mnie to najlepsza instytucja w Polsce, która powinna się tym zajmować. Jej niezależność jest zapewniona wspólnym wyborem w Sejmie; nie jest to polityk ani minister - dodał, odpowiadając na zarzuty upolitycznienia instytucji.

Kaczyński reaguje na pomysł ministerstwa

Pomysł ministerstwa, o którym jako pierwszy poinformował "Dziennik Gazeta Prawna", rozpętał prawdziwą burzę. Według opozycji ten pomysł to nic innego jak cenzura; z kolei Rafał Trzaskowski odciął się od tego projektu i zadeklarował, że jako prezydent nie podpisałby ustawy w takim kształcie. Głos zabrał również Jarosław Kaczyński, który całą sytuację skomentował na platformie X. - Chcą zamykać X? Aż tak się wystraszyli moich kotów i dobrych zasięgów? Więcej odwagi! Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał również hashtag StopCenzurzeWsieci. Na ten sam temat Jarosław Kaczyński zabrał głos we wpisie 13 stycznia. - Gaz od Rosjan w warszawskich autobusach i rosyjskie standardy cenzury internetu. Za trzy złote rosyjska spółka znika z listy sankcyjnej, a informacje o tym miałyby zniknąć z przestrzeni publicznej. Dlatego chcą zamykać niezależne media i cenzurować internet - by nie było niczego poza ich propagandą. Marsz ku dyktaturze trwa - stwierdził.

