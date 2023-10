Kaczyński: życzą mi śmierci, bo jestem dyktatorem

O co chodzi?

Jarosław Kaczyński w TVP

Jarosław Kaczyński, wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Danutą Holecką na antenie TVP przestrzegał przed napływem emigrantów do Polski. Jeśli tak się stanie, to zdaniem Kaczyńskiego, winna temu będzie Unia Europejska.

Jarosław Kaczyński poruszył także kwestię bezpieczeństwa. - Jeżeli w Polsce partia, która w praktyce wykazała, że bezpieczeństwo całkowicie lekceważy, to była to PO - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński został zapytany także o to, czy PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? - Nie chcemy - stwierdził Kaczyński i dodał, że PiS chce takiej UE, w której to Polska będzie traktowana podmiotowo i będzie jego zdaniem przestrzegane prawo.

- Zapewniano, że na pewno nie będzie podnoszenia wieku emerytalnego, a został podniesiony. Od chwili powstania PO zasadą jest to, by nie mówić prawdy, nie rozmawiać z obywatelami, a stosować chwyty socjotechniczne - powiedział Kaczyński, odnosząc się do referendum i pytań, jakie w nim będą zadane, a są krytykowane przez PO.

Czy PO ma szanse na zwycięstwo w nadchodzących wyborach? - Jestem pewien, że znów przegrają - tak Kaczyński ocenił szanse PO w nadchodzących wyborach.

Danuta Holecka poskarżyła się Kaczyńskiemu na to, że podczas niedzielnego marszu Donalda Tuska ekipy TVP miały być obrzucane obelgami. Według Holeckiej, miłośnikom PiS życzono śmierci, nawet Kaczyńskiemu. - Przede wszystkim mnie życzą śmierci, skoro jestem dyktatorem - stwierdził Jarosław Kaczyński.

