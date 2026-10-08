Dwa ataki, trzeci udaremniony. Jest jedna ofiara

Do ataków w szkołach, z użyciem ostrych narzędzi, doszło w środę w Ostrołęce. Sprawcą był 19-latek, który zaatakował łącznie 9 osób. W czwartek, w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zabił 37-letnią woźną. Kolejny atak udało się udaremnić a Sierpcu, gdzie policja zatrzymała 17-latka, który miał zapowiadać, że „zrobi coś złego” w szkole.

Jeszcze w czwartek policja potwierdziła, że sprawdza wątek tak zwanego challengu, internetowego wyzwania, w którym mieli jakoby uczestniczyć sprawcy. Z kolei premier Donald Tusk powiedział, że sprawca czwartkowej tragedii miał ze sobą kamerę. – Mamy do czynienia z – niestety muszę to powiedzieć – zabójcą, nieletnim zabójcą. Nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem - powiedział szef rządu.

Kaczyński szuka przyczyn w Moskwie

W tym kontekście pytania, które stawia szef PiS nie wydają się tak zupełnie abstrakcyjne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości skomentował wydarzenia ostatnich godzin na X:

Kolejny atak w szkole i śmiertelna ofiara… To ewidentnie nie jest przypadek. Pytanie, czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji, bo podobne sytuacje miały już miejsce na Litwie, a inspiracja płynęła z Moskwy. Tajemnicą poliszynela jest to, iż istnieją rosyjskie portale namawiające młodych ludzi do tego rodzaju działań

- napisał na X. Nie omieszkał wykorzystać okazji do tego, by zaatakować rząd:

Czy rząd Tuska nad tym panuje? Mam poważne wątpliwości. To nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk i obecna koalicja próbują wykorzystywać tragedię i śmierć człowieka do zbijania kapitału politycznego. Bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników szkół powinno stanowić priorytet. Niestety to kolejny obszar, w którym państwo Tuska zawiodło i są tego ofiary

- stwierdził Kaczyński.

Kolejny atak w szkole i śmiertelna ofiara… To ewidentnie nie jest przypadek. Pytanie, czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji, bo podobne sytuacje miały już miejsce na Litwie, a inspiracja płynęła z Moskwy. Tajemnicą poliszynela jest to, iż istnieją rosyjskie portale namawiające młodych ludzi do tego rodzaju działań. Czy rząd Tuska nad tym panuje? Mam poważne wątpliwości. To nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk i obecna koalicja próbują wykorzystywać tragedię i śmierć człowieka do zbijania kapitału politycznego. Bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników szkół powinno stanowić priorytet. Niestety to kolejny obszar, w którym państwo Tuska zawiodło i są tego ofiary.— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 8, 2026

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