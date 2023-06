Kaczyński chce referendum w sprawie relokacji migrantów w Polsce. "To jest kpina z Polski"

Burzliwa debata sejmowa nad projektem uchwały w sprawie relokacji migrantów

- Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i suwerenność innych państw europejskich - grzmiał Jarosław Kaczyński. - Jest to decyzja także sprzeczna z traktatami. Trudno działać w organizacji, gdzie nieustannie zmienia się decyzje, nawet te, które z punktu widzenia traktatów powinny być decyzjami ostatecznymi - mówił podczas sejmowej debaty Kaczyński.

Prezes PiS jednocześnie zapowiedział, że klub Prawa i Sprawiedliwości poprze projekt uchwały, która wyraża sprzeciw wobec tzw. paktu migracyjnego, wprowadzającego mechanizmy obowiązkowej relokacji migrantów w krajach Unii Europejskiej.

Jarosław Kaczyński grzmi: To jest kpina z Polski

Przypomniał również ogromną i jak określił - bezprecedensową - pomoc udzieloną przez Polaków Ukraińcom uciekającym przed wojną po rozpoczęciu rosyjskiej agresji.

Kaczyński zwrócił uwagę, że nasz kraj otrzymał na ten cel z UE wielokrotnie niższe kwoty niż te, jakie miałby płacić za nieprzyjęcie liczby migrantów narzuconej poprzez mechanizm przymusowej relokacji. - To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja, wyjątkowo bezczelna - nie przebierał w słowach Kaczyński.

Kiedy ogólnopolskie referendum w sprawie relokacji migrantów?

Kiedy referendum w sprawie relokacji migrantów miałoby się odbyć? I jak zostanie sformułowane pytanie w referendum? Tego w swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński nie powiedział. Zapowiedział jedynie, że PiS takie ogólnokrajowe referendum zorganizuje, aby Polacy zdecydowali, czy zgadzają się na przyjęcie migrantów w naszym kraju.

Pakt migracyjny UE. Zasady i postanowienia

Przypomnijmy, że tzw. pakt migracyjny Unii Europejskiej zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". O co chodzi? "Żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to jednak "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy". Liczbę tę określono na 30 tys. W ubiegłym tygodniu ministrowie spraw wewnętrznych przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego.