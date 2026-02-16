Kaczyński atakuje niemieckiego dyplomatę. Ostre słowa o historii i reparacjach

- Jarosław Kaczyński ostro skrytykował ambasadora Niemiec po jego obecności w Sejmie, nawiązując do "złej tradycji" z historii Polski.
- Prezes PiS zarzucił Niemcom dążenie do dominacji w Europie i podkreślił niewywiązanie się z zobowiązań w sprawie reparacji wojennych.
- Chcesz wiedzieć, jak te słowa wpłyną na relacje polsko-niemieckie? Przeczytaj, co dokładnie powiedział Kaczyński!
Po wizycie ambasadora Niemiec w Sejmie Jarosław Kaczyński opublikował w serwisie X nagranie, w którym zwrócił się bezpośrednio do dyplomaty. Wystąpienie ma charakter historyczno-politycznego komentarza i utrzymane jest w bardzo ostrym tonie.
„Ma pan obowiązek znać historię Polski”
Prezes PiS przypomniał, że ambasador był obecny podczas podejmowania przez Sejm „bardzo ważnej decyzji” i ocenił to jako nawiązanie do negatywnych doświadczeń z przeszłości.
– To nawiązanie do bardzo złej tradycji, tradycji udziału rosyjskich, ale często z niemieckimi nazwiskami ambasadorów w obradach polskiego Sejmu, w bardzo złych momentach naszej historii. Proszę nie nawiązywać do tej tradycji – powiedział.
W dalszej części nagrania stwierdził, że dyplomata ma obowiązek znać kraj, do którego został wysłany, oraz go szanować.
Spór o rolę Niemiec w Europie
Kaczyński odniósł się także do polityki europejskiej i zarzucił Niemcom dążenie do dominacji w Unii Europejskiej.
– Jeżeli chce być pan realizatorem polityki zdominowania Europy przez Niemcy, to jest to bardzo zła droga dla Europy, dla Polski, ale także dla Niemiec – stwierdził polityk.
Reparacje i II wojna światowa
Najmocniejszy fragment dotyczył historii II wojny światowej i kwestii rozliczeń.
– Niemcy powinni spojrzeć wstecz i zapytać sami siebie: czy wykonaliście to, co po potwornych zbrodniach było waszym obowiązkiem? Ukaraliście zbrodniarzy? Nie ukaraliście. Wypłaciliście reparacje? W ogromnej większości wypadków nie wypłaciliście – stwierdził.
Na koniec dodał, że Niemcy „mają wielkie zobowiązania, a o prawach powinni myśleć później”.
Kolejna odsłona napięć
Nagranie szybko zaczęło krążyć w sieci i wpisuje się w trwającą od lat debatę dotyczącą relacji polsko-niemieckich, reparacji wojennych oraz roli państw UE w Europie. Wystąpienie pokazuje też, że kwestie historyczne nadal pozostają jednym z głównych tematów politycznych sporów.
