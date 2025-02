i Autor: WOJCIECH STRÓŻYK/REPORTER

Ujawniamy!

Michał K. wychodzi z aresztu i atakuje! „To polityczna nagonka”

Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, wyszedł na wolność po miesiącach spędzonych w londyńskim areszcie. To jednak nie koniec jego problemów – wciąż grozi mu ekstradycja do Polski, a śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenie uprawnień. Tymczasem on sam twierdzi, że padł ofiarą politycznej nagonki i nie zamierza się poddać.