Już wiadomo, kiedy nastąpi koniec abonamentu RTV. Zaoszczędzimy ok. 200 zł rocznie!

Rewolucyjna ustawa medialna

Sejmowa podkomisja do spraw mediów i polityki audiowizualnej zajmowała się niedawno projektowaną nową ustawą medialną. Ustawa powstaje, aby do polskiego prawa wdrożony został Europejski Akt o Wolności Mediów (EMFA). Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Sławomir Rogowski w czasie prac poinformował, że w ramach nowelizacji ustawy zlikwidowana zostanie Rada Mediów Narodowych i zlikwidowane będą opłaty abonamentowe. Docelowo media publiczne mają być finansowane z budżetu (0,09 proc. PKB). A wraz z tymi zmianami, w TVP będzie mniej reklam.

Opłata abonamentowa tylko do końca 2025 r.?

Aktualnie resort kultury analizuje zebrane w konsultacjach uwagi do projektu ustawy. Do zgłoszeń odniesie się w raporcie z konsultacji społecznych, który przedstawi z końcem października 2024 r. Następnie ministerstwo przygotuje docelowy projekt ustawy wdrażającej propozycje zawarte w koncepcji EMFA i złoży wniosek do Kancelarii Premiera o wpis do Wykazu Prac Legislacyjnych. Po uzyskaniu wpisu (na początku 2025 r.) projekt trafi do formalnych konsultacji publicznych. - Przewidujemy, że nowa ustawa medialna wejdzie w życie w drugiej połowie 2025 r. - informuje ministerstwo kultury w odpowiedzi na nasze pytania. Czyli - jak się domyślamy - abonament radiowo-telewizyjny będzie obowiązywał jeszcze tylko do końca przyszłego roku.

Prawie 200 zł zostanie w kieszeni

Medioznawca, prof. Wiesław Godzic, nie jest zaskoczony nowym modelem finansowania mediów publicznych (71 l.). – Łożyć na nie trzeba. Nawet osoby, które z tych mediów nie korzystają, chcą, żeby była dostępna oferta kulturalna. Pytanie, jak to finansować. Albo płacić ma obywatel, a to nam nie wyszło, albo państwo będzie płaciło za obywatela – tłumaczy ekspert.

Ile pieniędzy zostanie w naszych portfelach po likwidacji abonamentu? Przypominamy, że osoby w wieku 75 plus, a także młodsi emeryci z niskimi dochodami, uiszczać opłaty nie muszą. Dla wszystkich pozostałych Polaków abonament wynosi obecnie 94 zł na rok z góry za radio albo 194 zł za telewizor oraz radio. ABR

