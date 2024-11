Joński oskarża: PiS opłacał kampanię z budżetu państwa!

Publiczne pieniądze na kampanię?

Artykuł autorstwa Arkadiusza Gruszczyńskiego, udostępniony przez Jońskiego, rzuca nowe światło na kulisy działań PiS. Według doniesień „Wyborczej”, spotkania, w których kandydaci PiS mieli szansę bezpośrednio zdobywać poparcie, mogły być finansowane z publicznych środków. Takie informacje wywołują pytania o transparentność i nadużycia, które – jak twierdzą niektórzy – mogły sięgać wyżej, niż nam się wydaje. Czy środki budżetowe powinny finansować kampanie polityczne?

Obiecane pieniądze dla KGW – tylko pusty slogan?

Jeszcze przed wyborami rząd PiS miał obiecać Kołom Gospodyń Wiejskich gigantyczne wsparcie – aż pół miliarda złotych w formie bonusu frekwencyjnego. Ale te obietnice również trafiły na listę niespełnionych, kiedy nowa władza ogłosiła cięcia. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, pierwotnie planowane wsparcie zostało ograniczone do zaledwie około 5 tys. zł na jedno koło. Zamiast obiecywanych 532 mln zł KGW ma otrzymać jedynie ok. 100 mln zł, reszta środków trafi do poszkodowanych rolników. Czy takie działania budują zaufanie? Czy to raczej rozczarowanie, które długo jeszcze będzie ciążąło nad PiS?

Kaczyński miał przestrzegać Ziobrę przed nadużyciami

Okazuje się, że nawet Jarosław Kaczyński mógł widzieć w tych działaniach problem. Przed wyborami w 2019 roku lider PiS miał wystosować do Zbigniewa Ziobry list, w którym domagał się „natychmiastowego zakazu” dla kandydatów Solidarnej Polski w kwestii korzystania z Funduszu Sprawiedliwości. W tle były podejrzenia, że publiczne pieniądze przeznaczone dla Ochotniczych Straży Pożarnych i KGW miały zasilać darmowe kampanie. Czy mogło to być przemyślane zabezpieczenie wizerunkowe, czy raczej zasłona dymna?

Pytania o przejrzystość i odpowiedzialność

Wykorzystanie publicznych pieniędzy na kampanię wyborczą jest tematem, który nie przestaje budzić emocji. Dzisiejsze doniesienia i cięcia finansowe dla KGW pod nową władzą pozostawiają wyborców z pytaniem: czy można ufać obietnicom polityków? Sprawa nadal wywołuje kontrowersje, a widmo nadużyć i niezrealizowanych obietnic może rzucić długi cień na PiS.

