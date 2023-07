Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Joński: Biznesmen Rydzyk zawładnął Jasną Górą

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej (Inicjatywy Polska) w trzeciej części programu "Express Biedrzyckiej. Wybory 2023" odniósł się do sprawy wręczenia na ręce ojca Rydzyka miecza przez Jacka Sasina. - Biznesmen Rydzyk zawładnął Jasną Górą. Co na to odpowiedzieli pozostali goście programu, czyli Zbigniew Gierzyński i Tomasz Trela? Obejrzyjcie rozmowę.