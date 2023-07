Joe Biden znowu leci do Europy. Czy odwiedzi też Polskę? Już wszystko jasne

Biały Dom, w odpowiedzi na pytania dziennikarza RMF, poinformował, że Joe Biden przyjedzie na szczyt NATO, który w Wilnie odbędzie się w dniach 11 i 12 lipca. Prezydent będzie tez uczestniczył w stolicy Finlandii, Helsinkach, w szczycie USA - państwa skandynawskie. Waszyngton zapowiedział też, że amerykański przywódca spotka się też z królem Wielkiej Brytanii, Karolem III. Wszystko wskazuje więc na to, że tym razem Joe Biden nie przyleci do Warszawy, ani do Rzeszowa, gdzie ostatnio odwiedził amerykańskich żołnierzy. Z pewnością jednak Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą w Wilnie, podczas szczytu Paktu Północnoatlantyckiego. Jednym z dyskutowanych tam tematów będzie z pewnością program odstraszania nuklearnego. Mówił o tym niedawno premier Mateusz Morawiecki. - W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing. My nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby. Ostateczna decyzja będzie zależała oczywiście od naszych partnerów amerykańskich i partnerów NATO-wskich. My deklarujemy naszą wolę szybkiego działania w tym zakresie - mówił w Brukseli szef polskiego rządu. W ramach NATO-wskiego programu odstraszania nuklearnego amerykańska broń jądrowa została rozmieszczona w 2009 roku w Belgii, Holandii, Niemczech, Turcji i we Włoszech.

