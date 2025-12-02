Joanna Senyszyn chwali wybór Siwca na szefa Kancelarii Sejmu. Ale nie zostawia suchej nitki na marszałku 

Prof. Joanna Senyszyn ostro krytykuje powołanie Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu: uważa, że nie powinien nim zostać ze względu na mały klub Lewicy i niedemokratyczne poglądy.

Według Senyszyn Czarzasty nie rozumie roli Sejmu jako miejsca debaty, a nie „zamrażarki” dla niewygodnych ustaw.

Jednocześnie była posłanka chwali wybór Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu – nazywa go fachowcem.

"Czarzasty nie powinien był zostać marszałkiem"

Polityczka i ekonomistka prof. Joanna Senyszyn przypomniała o sobie startując w wyborach prezydenckich. „Super Express” zapytał ją, co sądzi o powołaniu Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. - Według mnie Czarzasty nigdy nie powinien zostać marszałkiem mając tak mały klub oraz niedemokratyczne poglądy. Poza tym Czarzasty to człowiek, który nie dotrzymuje słowa. Podobno obiecał Hołowni przed podpisaniem umowy koalicyjnej, że jako marszałek nie zmieni składu kancelarii Sejmu, a zmienił - punktuje współprzewodniczącego Lewicy Senyszyn. - Nowy marszałek zapowiedział, że nie będzie nadawał numerów druków projektom opozycji, czyli już wchodzi w buty PiS-u. Czarzasty nie rozumie, że Sejm jest miejscem ścierania się poglądów. To miejsce na debatę, a nie na zamrażarkę – uważa prof. Senyszyn.

Senyszyn chwali Marka Siwca

Okazuje się jednak, że była posłanka chwali powołanie na szefa Kancelarii Sejmu dawnego polityka SLD Marka Siwca. - To fachowiec, były szef BBN i współpracownik prezydenta Kwaśniewskiego. Miałam z nim zawsze bardzo dobre relacje. Byliśmy razem w Parlamencie Europejskim. Uważam, że to człowiek, który ma otwartą głowę i jak najbardziej sprawdzi się na stanowisku szefa Kancelarii Sejmu – tłumaczy Joanna Senyszyn. ABR

