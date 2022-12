Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Kacper urodził się w 7 miesiącu ciąży

Fundacja „Pomaganie jest trendy” zorganizowała nagranie bajki o przygodach fundacyjnego Duszka BABU. Celem tej akcji jest pomoc wcześniakom, czyli dzieciom, które urodziły się przedwcześnie. Niedawno obchodziliśmy zresztą „Dzień Wcześniaka”. Wśród znanych osób, które wzięły udział w nagraniu, była Joanna Kurska, która wystąpiła z córką - Anną Klarą Teodorą.

- Zaangażowałam się w tę akcję z jednego ważnego powodu. Jestem mamą wcześniaka – mojego kochanego cyna Kacpra, który ma dziś 22 lata. Urodził się w 7 miesiącu ciąży. Miał trzy punkty w skali Apgar. Kacper był przez pół roku rehabilitowany – powiedziała Joanna Kurska „Super Expressowi”. - Strach o takie dziecko jest niewyobrażalny. Nie można tulić, nie można karmić piersią, chociaż mnie udało się synka karmić. Przez pierwsze tygodnie po wyjęciu Kacperka z inkubatora, ściągałam pokarm, bo nie miał siły ssać piersi – opowiada.

Dzieci i rodzice to bohaterowie

Szefowa „Pytania na śniadanie” dodaje: - Jaka to była radość, kiedy się wreszcie udaje. Dla mnie każde takie dziecko i rodzice to bohaterowie. Uświadamiam to sobie dziś jeszcze bardziej, kiedy mam przy piersi małą Teodorę – podkreśla Joanna Kurska.Jak informuje serwis Plejada, w nagraniu bajki dla dzieci wzięli też udział m.in.: Agnieszka Kaczorowska, Dariusz Michalczewski, Jan Dąbrowski, Anna Markowska, Magdalena Stępień. Możecie je zobaczyć w galerii poniżej