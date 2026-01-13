Język polski może stać się pełnoprawnym przedmiotem w brytyjskich szkołach? Karol Nawrocki poruszył ten temat

Prezydent Karol Nawrocki i premier Keir Starmer rozmawiali o wprowadzeniu języka polskiego do brytyjskiego systemu oświaty.

Obecnie polski jest traktowany jako język mniejszości, co utrudnia naukę ojczystego języka poza „szkołami sobotnimi”.

Uznanie polskiego jako pełnoprawnego języka obcego zwiększyłoby szanse edukacyjne i promowałoby dwujęzyczność wśród młodych Polaków.

Statystyki demograficzne nie pozostawiają złudzeń - poza angielskim oraz walijskim w Walii, to właśnie język polski jest najczęściej używanym językiem w Wielkiej Brytanii, a posługuje się nim ponad milion mieszkańców. Mimo tak ogromnej skali, w brytyjskich szkołach państwowych polski wciąż nie uzyskał statusu pełnoprawnego języka obcego. Obecnie system edukacyjny traktuje go jedynie jako tzw. community language, czyli język mniejszości, co rodzi szereg praktycznych trudności. Brak systemowego finansowania sprawia, że placówki publiczne nie prowadzą regularnych lekcji, a ciężar edukacji spada na barki rodziców i szkół sobotnich, co z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz koniecznością nauki w czasie wolnym od zajęć.

Droga do równości edukacyjnej i lepszych wyników

Wprowadzenie polszczyzny do głównego nurtu nauczania byłoby przede wszystkim ogromnym krokiem w stronę równości szans. Uczniowie, dla których polski jest językiem domowym, zyskaliby możliwość zdobycia wysokich not na egzaminach maturalnych bez konieczności godzenia nauki z dodatkowymi obowiązkami poza szkołą. Obecnie młodzi Polacy często muszą dojeżdżać do odległych placówek weekendowych i prywatnie opłacać certyfikację. Systemowe włączenie języka do programu szkół publicznych pozwoliłoby im wykorzystać naturalne kompetencje do podniesienia ogólnych wyników edukacyjnych, co otwiera szersze perspektywy przy rekrutacji na prestiżowe uczelnie wyższe.

Dwujęzyczność jako kapitał przyszłości

Uznanie języka polskiego za pełnoprawny przedmiot szkolny zmieniłoby również postrzeganie dwujęzyczności, która przestałaby być traktowana jedynie jako podtrzymywanie tradycji, a stałaby się nowoczesnym atutem na rynku pracy. Liczne badania naukowe dowodzą, że dzieci swobodnie posługujące się dwoma językami wykazują większą elastyczność poznawczą i szybciej przyswajają kolejne kompetencje, także w obszarze przedmiotów ścisłych. Traktowanie polskiego na równi z francuskim czy hiszpańskim wzmocniłoby tę przewagę, czyniąc z młodych Polaków osoby lepiej przygotowane do funkcjonowania w wielokulturowym środowisku zawodowym XXI wieku.

Budowanie tożsamości bez poczucia wykluczenia

Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt psychologiczny i tożsamościowy. Oficjalne uznanie języka ojczystego przez brytyjski system oświaty to czytelny sygnał, że kultura i dziedzictwo migrantów mają realną wartość. Brak takiego wsparcia w oficjalnym obiegu szkolnym często prowadzi do poczucia gorszości u dzieci, a w konsekwencji do porzucania języka rodzinnego i osłabienia więzi z krajem pochodzenia. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma szansę to zmienić, budując most łączący obie kultury na poziomie instytucjonalnym. Dla tysięcy polskich rodzin oznaczałoby to koniec trudnego wyboru między sobotnim odpoczynkiem a pielęgnowaniem narodowej tożsamości.

