Ostatnie trzy lata wojny w Ukrainie i wciąż istniejące zagrożenie dla Polski zdecydowanie wpłynęło na nasz stosunek do zjednoczonej Europy. Jak pokazują ostatnie badania Eurobarometru, aż 86 proc. Polaków uważa, że państwa europejskie powinny być bardziej zjednoczone, aby stawić czoła globalnym, czyli ogólnoświatowym wyzwaniom. Przeciwnego zdania jest zaledwie 12 proc. pytanych.

Chcemy lepszej pozycji w świecie

Pozycja w świecie to teraz kwestia ważniejsza niż kiedykolwiek dla europejskiego, a tym samym polskiego być albo nie być. Gospodarczo coraz bardziej, obok Stanów Zjednoczonych, wybijają się Chiny i Indie. Wciąż potężna jest także Rosja. Spróbujmy zrobić taki eksperyment i popatrzeć na świat np. z perspektywy Chin. Jak wygląda Europa? No właśnie. Niekiedy na Dalekim Wschodzie o Europie pogardliwie mówi się „wyrostek robaczkowy na mapie Azji”.

Autor: Parlament Europejski/ Materiały prasowe

Unia Europejska jest wciąż silną i bogatą Wspólnotą. Nawet Polska – kto by pomyślał – jest 20. gospodarką świata! Wciąż jesteśmy w grze, ale znaczymy już coraz mniej. Unia Europejska musi się więc natrudzić, by dotrzymać kroku gospodarczym potęgom i wzmocnić swoją pozycję w świecie. Na czym powinna się przede wszystkim skupić? Twórcy sondażu poprosili biorących udział w badaniu, by pomyśleli w ten sposób o przyszłości Unii Europejskiej.

Autor: Parlament Europejski/ Materiały prasowe

Polakom najbardziej zależy, by Europa postawiła na obronność i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo oraz niezależność i infrastrukturę energetyczną. A jak jest w innych krajach europejskich? Mieszkańcy Unii są z nami zgodni co do obronności i energetyki, jednak na drugim miejscu stawiają konkurencyjność, gospodarkę i przemysł. Różnica może brać się stąd, że Polska wciąż w dużej mierze jest krajem rolniczym i przywiązujemy bardzo dużą wagę do produkcji zdrowej żywności.

Silniejsze zjednoczenie czy większa autonomia państw członkowskich?

Zarówno Polacy, jak i inni mieszkańcy Unii Europejskiej uważają, że rola Wspólnoty Europejskiej jako całości powinna być ważniejsza niż samodzielność państw członkowskich. I co tu mamy?

W Polsce, na pytanie, kto ma finansować coraz większą liczbę projektów: Unia Europejska czy poszczególne państwa, aż 75 proc. obywateli stawia na Unię. Podobne odpowiedzi padają w innych krajach europejskich (78 proc.).

Autor: Parlament Europejski/ Materiały prasowe

Większość mieszkańców Wspólnoty chce, by rosła rola Parlamentu Europejskiego. W Polsce tak deklaruje 51 proc. obywateli. Aż 30 proc. badanych opowiedziało się za zmniejszeniem roli Parlamentu Europejskiego, a 15 proc. rodaków niczego by nie zmieniła w tej kwestii. Polacy domagają się też, by Unia odpowiedzialnie podchodziła do realizacji swojego budżetu i wydatków. 87 proc. z nas uważa, że kontrolować to powinien Parlament Europejski. Powinien więc mieć do tego informacje i narzędzia.

Polacy chcą praworządności i demokracji

Wbrew temu, co myślą niektórzy, dla Polaków przestrzeganie przez władze zasad praworządności i demokracji jest niesłychanie ważne. Aż 84 proc. zapytanych w badaniu opowiada się za tym, by Unia Europejska uzależniła od tego przekazywanie pieniędzy państwom członkowskim.

Pozostajemy więc euro entuzjastami i to mimo, że politycy skutecznie próbują nas do tego zniechęcić. Wciąż u większości z nas (57 proc.) przynależność do Unii Europejskiej budzi bardzo pozytywne uczucia. Przeciwnego zdania jest tylko 10 proc., zaś pozostali mówią o neutralności uczuć.

Polacy doceniają też przynależność do Unii Europejskiej. Jak pokazuje badanie, uważamy, że zapewnia ona polskim obywatelom lepsze możliwości zatrudnienia, przyczynia się do zachowania pokoju i bezpieczeństwa, do polskiego wzrostu gospodarczego oraz poprawia nasz standard życia.

Polacy w znakomitej większości (82 proc.) dostrzegają, że wpływ Unii na Polskę jest zdecydowanie pozytywny. Co szczególnie warte odnotowania – przeciwnego zdania jest zaledwie 3 proc. pytanych!

Autor: Parlament Europejski/ Materiały prasowe

Zadania dla Parlamentu Europejskiego

Polacy mają również wiele oczekiwań w stosunku do Parlamentu Europejskiego. Chcemy, by przede wszystkim zajął się obronnością i bezpieczeństwem, inflacją, rosnącymi cenami i kosztami utrzymania, wsparciem gospodarki i utrzymaniem miejsc pracy oraz wsparciem dla zdrowia publicznego. Dla innych krajów Unii bardzo ważna jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dla nas jednak pochylenie się nad słabszymi znajduje się na dużo dalszym miejscu.

Autor: Eurobarometr/ Materiały prasowe