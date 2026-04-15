Jest ruch prezydenta ws. nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW. Rzecznik Nawrockiego potwierdza

Paulina Jaworska
2026-04-15 8:07

- Prezydent Karol Nawrocki 14 kwietnia podpisał 96 nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – poinformował w środę (15 kwietnia) Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, który gościł na antenie Polsat News.

Autor: Anita Walczewska/ East News Karol Nawrocki, prezydent RP, podpisuje dokumenty, siedząc przy białym biurku z herbem Polski. W tle widoczne są flagi Polski.

W rozmowie w Polsat News prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz podkreślił, że postanowienie prezydenta ws. funkcjonariuszy jest rezultatem spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami służb, z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a przede wszystkim – jak wskazał - z ministrem ds. koordynacji służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

- Pierwsze wnioski były wysłane rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku, te trafiły po spotkaniu 15 stycznia poprawione, uzupełnione i wczoraj pan prezydent zdecydował mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW – powiedział Leśkiewicz. - Dodatkowo pan prezydent zdecydował także o nadaniu, łącznie, 109 odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i służby wywiadu wojskowego. Są to zarówno krzyże zasługi jak i medale za długoletnią służbę - wyjaśnił Rafał Leśkiewicz. 

Także na portalu X Rafał Leśkiewicz opublikował komunikat, w który wskazał: 

Postanowieniami z 14 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na wniosek Szefa Agencji Wywiadu postanowieniami z 14 kwietnia Prezydent RP nadal 22 Medale za Długoletnią Służbę i 39 Krzyży Zasługi funkcjonariuszom AW. Na wniosek Szefa Służby Wywiadu Wojskowego postanowieniami z 14 kwietnia 2026 r. Prezydent RP nadał 14 Krzyży Zasługi, 30 Medali za Długoletnią Służbę, 3 Krzyże Wojskowe i 1 Wojskowy Krzyż Zasługi żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym SWW. Gratulacje dla nowych oficerów i wszystkich odznaczonych - napisał rzecznik Nawrockiego. 

