decyzja sądu

Jest Europejski Nakaz Aresztowania Szmydta! A co on na to? Śmieje się i pokazuje TAKIE zdjęcie!

jot | PAP 13:04

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania za podejrzanym o szpiegostwo Tomaszem Szmydtem - przekazała Prokuratura Krajowa. O skierowaniu do sądu wniosku o wydanie ENA wobec Szmydta prokuratura informowała w końcu maja tego roku.