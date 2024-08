Jesień przyniesie wielkie zmiany w strukturach PiS. Jarosław Kaczyński odmłodzi partię!

Młode wilki przejmą władzę w PiS?

PiS jest w kryzysie, spadają notowania ugrupowania, a wkrótce Państwowa Komisja Wyborcza może zdecydować o odebraniu partii subwencji. Tymczasem media donoszą, że trwają prace nad nowym statutem PiS – starzy działacze mają być powołani do rady naczelnej partii. Do zarządu mają zaś trafić politycy młodszego pokolenia. Szczegóły mamy poznać na kongresie, który odbędzie się najpewniej 28 września. Kto może awansować w PiS? Ambitnych 30- i 40-latków nie brakuje. Można wymienić np. posła Pawła Jabłońskiego (38 l.) znanego wcześniej z MSZ, posła Marcina Przydacza (38 l.), wcześniej ministra w Kancelarii Prezydenta, czy posła Zbigniewa Boguckiego (44 l.), którego niektórzy działacze chcą ogłosić kandydatem na prezydenta. Są tez też np. były rzecznik PiS, poseł Radosław Fogiel (42 l.) i Tobiasz Bocheński, który kandydował na prezydenta stolicy.

To ich już nie chce Kaczyński! Sensacyjne doniesienia ze środka PiS

Partia ma problem z demografią

Co kryje się za planem odmłodzenia PiS? – Ten plan w olbrzymim stopniu nie ma alternatyw. Deficyty Prawa i Sprawiedliwości są od dawna znane, bo nawet w najbardziej udanych w dziejach dla tej partii w wyborach z roku 2019 widać było już problemy demograficzne elektoratu, a także kadr partyjnych. Myślę więc, że dojdzie do odmłodzenia kierownictwa i awansów – mówi politolog Rafał Chwedoruk. – Jest to też próba zwiększenia poparcia wśród wyborców średniego i młodszego pokolenia, żyjących w dużych i średnich miastach, w regionach niesprzyjających prawicy – dodaje ekspert.

Kamala Harris natchnęła PiS?

Na plany Jarosława Kaczyńskiego być może wpłynęła decyzja amerykańskich Demokratów, aby zastąpić kandydata na prezydenta Joe Bidena (81 l.) znacznie młodszą Kamalą Harris (60 l.). – Nigdy nie byłem zwolennikiem wzorca amerykańskiego, ale tym razem proponowałbym PiS odmłodzić partię – mówi politolog prof. Kazimierz Kik (77 l.). – W PiS jednak nie dojdzie do zmiany lidera, dlatego w moim przekonaniu to, co Jarosław Kaczyński planuje, nie uda się. Dlaczego? Bo problem nie jest w wieku działaczy, tylko samego lidera. PiS jest partią wodzowską i to wódz dobiera sobie otoczenie. W związku z tym, żeby dokonać odnowienia szeregów, trzeba byłoby wyeliminować lidera i całą ekipę jego zwolenników – uważa Kik.

Poseł Zbigniew Bogucki o wyborach prezydenckich: Zrobię wszystko, żeby nie zawieść wyborców

Eksperci o planie Kaczyńskiego

Prof. Kazimierz Kik (77 l.), politolog: Proponowałbym PiS odmłodzić partię, to słuszna decyzja. Odmłodzić, czyli z pierwszego szeregu wycofać tych, którzy są synonimem przegranej wyborczej, ale tak jak to w USA Demokraci zrobili - odmłodzili najpierw kandydata na prezydenta. W PiS nie dojdzie do zmiany lidera, dlatego w moim przekonaniu to, co Jarosław Kaczyński planuje, nie uda się. Dlaczego? Bo problem nie jest w wieku działaczy partyjnych PiS, tylko samego lidera.

Prof. Rafał Chwedoruk (55 l.), politolog z UW: Myślę, że w PiS dojdzie do odmłodzenia kierownictwa i awansów. Natomiast czy to będzie oznaczało, że rzeczywiście PiS zupełnie zmienia swoje wnętrze, zrewiduje program i zmieni kadry? Czy też oznacza to, że Jarosław Kaczyński i jego otoczenie dalej panuje nad PiS-em, tyle tylko, że bierze na sztandar reformy tej partii? Być może pojawią się młode osoby, ale wciąż dawne środowisko będzie decydowało, kto będzie należał do grona młodych reformatorów i wejdzie do kierownictwa, a kto nie. Bo o to toczy się tak naprawdę gra wewnątrz PiS. Natomiast w wymiarze wyborczym oczywiście będzie to służyło uzupełnianiu deficytów.

