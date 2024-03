i Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS XIV Europejski Kongres Gospodarczy, Jerzy Buzek

"Express Biedrzyckiej"

Jerzy Buzek o wstąpieniu Polski do NATO. Co by było, gdybyśmy nie dołączyli do sojuszu?

Gościem specjalnego wydania „Expressu Biedrzyckiej” był były premier Jerzy Buzek z którym Kamila Biedrzycka rozmawiała na temat skutków przystąpienia Polski do NATO. Okazja jest szczególna: 12 marca 2024 roku mija dokładnie 25 lat, od kiedy Rzeczpospolita stała się częścią sojuszu. Co by nam groziło, gdyby nie członkostwo w NATO?