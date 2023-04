Jemy chleb z robakami?! Wielka awantura w Sejmie z powodu zboża technicznego: „Kto na tym zarobił?”

Zboże przemysłowe w Polsce

Codziennie docierają do nas nowe informacje o niekontrolowanym napływie do Polski ukraińskiego zboża. Część mogło wjechać jako zboże techniczne, a inne jako zboże przemysłowe. Nie wiadomo, jaka była jakość tego zboża i czy trafił ono do polskich młynów.

W Hrubieszowie miała z tego powodu odbyć się manifestacja Agrounii. W Sejmie zaś doszło do krótkiej awantury. – Ministerstwo rolnictwo olśniło, że będą starać się o kaucję na ukraińskie zboże. A przecież jest w sejmowej zamrażarce projekt ustawy w tej sprawie. Wy nie przygotowaliście wniosku w tej sprawie od miesięcy. Może trzeba wnieść o pismo od Jarosława Kaczyńskiego do komisarza UE Janusza Wojciechowskiego w tej sprawie? – pytał poseł PSL Krzysztof Paszyk.

Minister chce kaucji

Minister rolnictwa z mównicy sejmowej apelował o współdziałanie w sprawie unijnej zgodny na kaucję lub inną opłatę za przewóz ukraińskiego zboża. – Pana krzyczenie nic nie pomoże – zwrócił się do posła Paszyka. – Zwracam się do europarlamentarzystów: Pomóżcie Januszowi Wojciechowskiemu, żebyśmy wspólnie wprowadzili możliwość, aby kraje frontowe mogły wprowadzić narzędzia, które spowodują, że produkty z Ukrainy będą płynąć nie tylko do naszego kraju, ale do UE – powiedział minister Robert Telus.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak podkreślił, że PiS naciskał na odstąpienie od kontroli zboża z Ukrainy. – Nie wiadomo, ile ton zboża, nie wiadomo jakiej jakości, wjechało do Polski. Wnioskujemy o komisję śledczą, aby wyjaśnić, kto podjął decyzję o wstrzymaniu kontroli. Podobno wciąż dociera jako zboże przemysłowe – powiedział Bosak.

Będą kontrole zboża

W odpowiedzi minister Telus podkreślił, że posjął decyzje, że zboże na trenie Polski będzie kontrolowane. – I nie ważne, czy to firma związana z tą czy z inną opcją – poinformował polityk.

– Zapewnialiście, że wszystko jest od kontrolą. Zafundowaliście nam wszystkim, że żyjemy w naszym polskim chlewie. Mamy chleb z mąki z robakami, które przyjechały wraz ze zbożem technicznym – to z kolei słowa posłanki Porozumienia Magdaleny Sroki.

