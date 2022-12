Już w przyszłym tygodniu ma odbyć się sejmowe głosowanie dotyczące wniosku opozycji w sprawie odwołania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (52 l.). W sejmowych kuluarach nawet politycy PiS przyznają, że los szefa Solidarnej Polski nie jest pewny. - Mamy dość ciągłych ataków na premiera przez środowisko Ziobry. Najchętniej to wymienilibyśmy Ziobrę na kogoś innego – przyznaje nam ważny polityk PiS z otoczenia premiera. Ale "ziobryści" odbijają piłeczkę. - Nie można sobie wyobrazić funkcjonowania rządu bez ministra Ziobry. A może być tak przecież, jak ostatnio w Sejmie przy ustawie o notariacie ministra Ziobry, że kilkunastu posłów PiS zrobiło to, co zrobiło i ustawa nasza nie przeszła – mówi w rozmowie z nami minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski.

- Sytuacja jest dynamiczna, ustawa o notariacie pokazała, że parę osób jest nieodpowiedzialnych w klubie PiS. Mam nadzieję, że obronimy Ziobrę. Jeśli to się nie uda to dalej rząd nie będzie funkcjonował w tej formule. Jeśli nie uda się obronić ministra Ziobry, to scenariusze mamy rozpisane. To jest polityka, wszystkie scenariusze są możliwe – dodaje Wójcik.

Marcin Matczak o KPO: "Jeżeli te pieniądze nagle staną się ważne, to Ziobro może przestać być ważny" [Express Biedrzyckiej]

