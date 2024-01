Rząd Tuska się rozpadnie? Jasnowidz Jackowski mówi o buncie

Jasnowidz Jackowski słynie ze swoich wizji, które dotyczą przyszłości. Dziennikarz "Super Expressu" postanowił zapytać o to, co myśli na temat nowego rządu oraz tego, co będzie się działo w polskiej polityce. Jasnowidz Krzysztof Jackowski opowiedział o tym, co spotka Szymona Hołownię w najbliższej przyszłości. Dodatkowo odniósł się także do powstałej Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem Jackowskiego, przyszłość wszystkich polityków koalicji nie rysuje się w dobrych barwach. Przeczytaj najnowszą przepowiednię jasnowidza Jackowskiego o przyszłości polskiej polityki.

Jasnowidz Jackowski: wizja. Rząd Donalda Tuska upadnie?

- Nie jestem zwolennikiem ani jednej, ani drugiej partii politycznej - zaznaczył na początku Krzysztof Jackowski w rozmowie z naszym dziennikarzem. - Ten rząd będzie miewać kryzysy, pierwszy czeka go w kwietniu 2024 roku. To wcale nie jest pewne, czy ten rząd w ogóle dotrwa do końca. To nie musi oznaczać, ze będzie to się działo z powodu jakichś niegodziwych kroków np. prezydenta wetującego ustawy. Ta kadencja jest w czasie trzech ważnych wyborów w kraju. Musimy brać pod uwagę, ze koalicja, która powstała, nie jest idealna. Są to zlepki starych partii, oprócz Hołowni, który wszedł do sejmu przebojem - mówi jasnowidz.

Jak powiedział polski jasnowidz, jeśli popularność Szymona Hołowni się utrzyma, to ma on duże szanse na zostanie prezydentem Polski. - Ten rząd może mieć sam bardzo duże problemy. Ta koalicja została wybrana poprzez bunt wyborczy. Ludzie poszli masowo na wybory, żeby odciągnąć PiS od władzy. To się powiodło, ale każda z tych partii zdaje sobie sprawę, że weszła do parlamentu i tworzy koalicje z powodu buntu. Następne wybory już nie będą buntem, pójdzie mniej ludzi do wyborów i te partie wiedzą, ze jeśli nie będą wyraziste, jeżeli nie będą inne niż reszta, to mogą w przyszłości nie wejść do parlamentu - wyjaśnił Krzysztof Jackowski i dodał, że ten rząd nie ma będzie miał lekkiej drogi przed sobą i ten będzie jechał po bardzo wyboistej drodze, którą "sam będzie sobie tworzył".

