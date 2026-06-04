Jarosław Wałęsa podziękował ojcu i pokazał wymowne zdjęcie. „Narodziła się wolna Polska”

4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w historii Polski, symbolizująca upadek komunizmu, a Jarosław Wałęsa przypomniał o niej w poruszający sposób.

Polityk opublikował archiwalne zdjęcie Lecha Wałęsy, dołączając krótki, ale wymowny wpis o narodzinach wolnej Polski.

Sprawdź, dlaczego ta rocznica wciąż budzi silne emocje i jakie słowa skierował do swojego ojca, które poruszyły internautów.

Jarosław Wałęsa pokazał historyczne zdjęcie

4 czerwca 1989 roku dla wielu Polaków pozostaje symbolem początku końca PRL i narodzin wolnej Polski. Właśnie wtedy odbyła się pierwsza tura częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które przyniosły wielkie zwycięstwo kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

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W rocznicę tamtych wydarzeń głos zabrał Jarosław Wałęsa. Polityk zamieścił w serwisie X archiwalne, czarno-białe zdjęcie Lecha Wałęsy niesionego przez tłum. Fotografia sama w sobie jest mocnym symbolem tamtych dni: euforia, nadzieja i poczucie, że w Polsce dzieje się coś przełomowego.

„Narodziła się Wolna Polska”. Krótki wpis w rocznicę

Do zdjęcia Jarosław Wałęsa dołączył krótki wpis. „4 czerwca 1989 roku upadł komunizm i narodziła się Wolna Polska!” – napisał. Dodał także biało-czerwoną flagę i podziękowanie skierowane do Lecha Wałęsy.

4 czerwca 1989 roku upadł komunizm i narodziła się Wolna Polska! 🇵🇱Dziękuję, @presidentwalesa! ✌️ pic.twitter.com/Tt3qwcKHYl— Jarosław Wałęsa (@WalesaJL) June 4, 2026

Kilka słów wystarczyło, by przypomnieć jedną z najważniejszych rocznic w najnowszej historii Polski. Wpis nie był długi, ale miał bardzo czytelny przekaz: pamięć o 4 czerwca, wdzięczność i podkreślenie roli Lecha Wałęsy w przemianach demokratycznych.

Rocznica, która wciąż budzi emocje

Rocznica wyborów czerwcowych od lat wywołuje polityczne emocje. Dla jednych 4 czerwca jest dniem zwycięstwa „Solidarności” i symbolicznym początkiem wolnej Polski. Dla innych pozostaje datą, wokół której nadal toczą się spory o ocenę transformacji, Okrągłego Stołu i politycznych kompromisów końca lat 80.

Wpis Jarosława Wałęsy dobrze pokazuje, że ta rocznica wciąż jest żywa. Archiwalne zdjęcie i krótkie podziękowanie dla ojca stały się przypomnieniem momentu, który zmienił bieg historii Polski.

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