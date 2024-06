Jarosław Kaczyński wyjaśnił porażkę PiS w wyborach do PE. Dobitne słowa

To koniec koalicji w rządzie Donalda Tuska? Aleksander Kwaśniewski nie ma wątpliwości

W wyborach europejskich z 9 czerwca PiS uzyskało 36,16 proc. głosów, co daje 20 mandatów w Parlamencie Europejskim. Lepiej poradziło sobie KO, które zdobyło 37,06 proc., co daje 21 mandatów. To pierwszy raz od lat, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego nie miała największego poparcia spośród innych komitetów wyborczych. Zapytany o tę kwestię przez TVP Info, odpowiedział bez wahania.

- To pozorna porażka - stwierdził.

Jarosław Kaczyński został także zapytany, czy jego zdaniem wpływ na wynik PiS-u mogła mieć afera związana z Funduszem Sprawiedliwości. Wówczas dobitnie podkreślił, że choć PiS zajęło drugie miejsce, to różnica w wynikach była niewielka.

- Natomiast niewątpliwie wpłynęła na wynik, chociaż nie było tam żadnej afery, to jest jedno wielkie oszustwo - podsumował były wicepremier.

Dopytywany o ewentualne zmiany w PiS po porażce w wyborach stwierdził, że zmiany w partii mogą się zdarzy zawsze, ale nie jeśli jakieś się pojawią, nie będą miały związku z "negatywnymi kampaniamii" przeciwko jego obozowi.

