Jarosław Kaczyński w Starachowicach. Uczestniczył we mszy świętej w intencji swojej matki

Jarosław Kaczyński w Starachowicach. Uczestniczył we mszy św. w intencji matki

Matka Jarosława Kaczyńskiego oraz nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego pochodziła ze Starachowic. W tym mieście wychowała się, na Kielecczyźnie spędziła okupację.

Nabożeństwo odprawiono w poniedziałek wieczorem w kościele p.w. Wszystkich Świętych. Po mszy prezes PiS złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi matkę oraz brata i pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej. Tablice mieszczą się w Panteonie Pamięci Narodu Polskiego, zlokalizowanym przy parafii.

10 rocznica śmierci Jadwigi Kaczyńskiej

„To już 10 lat od śmierci mamy i 10 mszy świętych w tym miejscu” – powiedział Jarosław Kaczyński. „Chciałem podziękować wszystkim, którzy to wydarzenie organizują, tym którzy się tu pojawili. To podziękowanie za pamięć o tych, którzy tu w tym panteonie zostali upamiętnieni, mojego brata Lecha Kaczyńskiego, ale też Przemysława Gosiewskiego” – zaznaczył.

Wspominając swoją matkę, ocenił, że należała do pokolenia, które nie miało szczęścia. „Najpierw wojna, potem komunizm i lata po komunizmie już dużo szczęśliwsze, ale jednak dla tego pokolenia niedługie. To był dla tego pokolenia czas próby, dla przechowania wartości i przekazania ich następnemu pokoleniu. Mama należała do tych, którzy ten obowiązek zdołali przekazać synom i uczniom, bo przez kilka lat była nauczycielką. Starała się też te wartości przekazać przez swoje życie. Zawsze była wierna tym ideom, które towarzyszyły jej od najwcześniejszej młodości. Ideom odnoszącym się przede wszystkim do wartości podstawowych tych związanych z naszą religią, ale także do wartości narodowych, polskich” – powiedział.

Przypomniał, że jego matka w czasie niemieckiej okupacji była harcerką Szarych Szeregów. „Warto pamiętać o jej pokoleniu, które nie miało szczęścia, ale dzięki któremu my dziś możemy żyć w Polsce niepodległej, w Polsce, która wśród różnych trudności, często wielkich, idzie jednak tą drogą, która jest jej przeznaczeniem, która prowadzi ją ku dobremu, sile, szczęściu obywateli i wreszcie być może ku wielkości” – dodał.

Jadwiga Kaczyńska. Kim była matka Jarosława i Lecha Kaczyńskich?

Jadwiga Kaczyńska urodziła się 31 grudnia 1926 r. w Starachowicach, jako córka inżyniera budownictwa - Aleksandra Jasiewicza i Stefanii z Szydłowskich. W Starachowicach rodzina przebywała także w czasie wojny.

Kaczyńska w czasie okupacji hitlerowskiej była sanitariuszką Szarych Szeregów na Kielecczyźnie. Według not biograficznych, które ukazywały się w mediach, wstąpiła do konspiracyjnego harcerstwa w 1941 r., miała wówczas 14 lat; nadano jej pseudonim Bratek, należała do zastępu Zioła, zrzeszającego łączniczki. Po przyspieszonym kursie medycznym skierowano ją do pracy w starachowickim szpitalu, gdzie trafiali żołnierze ranni w akcji "Burza". Kaczyńska ukończyła starachowickie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.

Naukowe dokonania Jadwigi Kaczyńskiej

Jadwiga Kaczyńska była filologiem; pracowała w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, przez kilka lat uczyła języka polskiego. Kaczyńska napisała obszerną monografię bibliograficzną poświęconą Janowi Józefowi Lipskiemu, zmarłemu w 1991 r. opozycjoniście, krytykowi i historykowi literatury; znała go dobrze, bo przez wiele lat pracowała z nim w IBL PAN. Napisała także wstęp do "Niemców" Leona Kruczkowskiego, a w 1992 r. wydała monografię tego pisarza. Była także współautorką "Słownika pseudonimów pisarzy polskich XV wieku - 1970 rok". Zmarła w Warszawie 17 stycznia 2013 r. Została pochowana w rodzinnym grobowcu na warszawskich Starych Powązkach.

Jadwiga Kaczyńska. Upamiętnienie w Starachowicach

W styczniu 2013 r. radni Starachowic jednogłośnie przyjęli uchwałę o przyznaniu Jadwidze Kaczyńskiej honorowego obywatelstwa miasta.

W październiku 2016 roku imieniem Jadwigi Kaczyńskiej nazwano jedną z ulic w Starachowicach, odcinek dawnej ulicy Józefa Krzosa, zaczynający się przy Rondzie Lecha Kaczyńskiego. Decyzję podjęli radni Starachowic, podejmując uchwały o zmianie nazw kilkunastu ulic w związku z tzw. "ustawą dekomunizacyjną"

