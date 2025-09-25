Jarosław Kaczyński przerwał milczenie! Po dwóch miesiącach apeluje i uderza w Tuska

Weronika Fakhriddinova
2025-09-25 17:25

Jarosław Kaczyński milczał na platformie X (dawniej Twitter) przez ponad dwa miesiące, a teraz wrócił i od razu uderzył w rząd Donalda Tuska. Opublikował pierwszy od sierpnia wpis, w którym ostro skrytykował sytuację finansową państwa, działania koalicji rządzącej i wezwał premiera do odejścia. „Rząd Tuska szkodzi. Rząd Tuska musi odejść” – grzmi prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Tusk i Kaczyński

i

Autor: LEON NEAL/POOL VIA AP; PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS/ Archiwum prywatne
  • Pierwszy od sierpnia wpis Jarosława Kaczyńskiego pojawił się na platformie X.
  • Lider PiS oskarża rząd Donalda Tuska o „sypiące się finanse państwa” i wskazuje na ogromną dziurę w budżecie ochrony zdrowia.
  • Ostrzega przed rosnącym bezrobociem, chaosem i cięciami w państwie.
  • Zarzuca rządowi, że zamiast realnych działań koncentruje się na „propagandzie sukcesu w TVP”.

Pierwszy wpis od sierpnia. Kaczyński wraca na X

Jarosław Kaczyński nie publikował żadnych wpisów w mediach społecznościowych od ponad dwóch miesięcy. Teraz przerwał milczenie i w najnowszym poście ostro zaatakował rząd Donalda Tuska, zarzucając mu katastrofalne zarządzanie finansami publicznymi.

– Finanse państwa pod rządami Donalda Tuska się sypią. Najlepszym dowodem jest ogromna dziura w finansach na ochronę zdrowia: 8 miliardów złotych. Te miliardy powinny iść przede wszystkim na leczenie pacjentów, ale także na wyposażenie szpitali i godne warunki pracy personelu medycznego – napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości. 

Według Kaczyńskiego pieniądze, które mogłyby realnie poprawić sytuację w służbie zdrowia, są marnowane, a obecny rząd nie radzi sobie z kluczowymi wyzwaniami.

„Chaos, cięcia i propaganda” – ostre oskarżenia lidera PiS

Były premier nie szczędził słów krytyki wobec koalicji rządzącej. Jego zdaniem obecna ekipa nie ma skutecznych pomysłów na naprawę sytuacji gospodarczej, a jej działania ograniczają się do propagandy i powierzchownych działań wizerunkowych.

– Jedyna recepta jaką mają, to ciągły chaos, cięcia i nieustanna propaganda sukcesu rządowej TVP. Ślepi na wzrastające bezrobocie… – napisał Kaczyński. 

Jak podkreślił, rząd Donalda Tuska koncentruje się na autopromocji, zamiast rozwiązywać realne problemy Polaków – od kryzysu w ochronie zdrowia po rosnące bezrobocie.

„Rząd Tuska szkodzi. Rząd Tuska musi odejść”

Jarosław Kaczyński zakończył swój wpis jednoznacznym wezwaniem do zmiany władzy. Jak stwierdził, obecny rząd działa na szkodę państwa i nie jest w stanie zapewnić Polsce stabilności.

– Rząd Tuska szkodzi. Rząd Tuska musi odejść – napisał lider Prawa i Sprawiedliwości.

