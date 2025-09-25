Jarosław Kaczyński przerwał milczenie! Po dwóch miesiącach apeluje i uderza w Tuska

- Pierwszy od sierpnia wpis Jarosława Kaczyńskiego pojawił się na platformie X.
- Lider PiS oskarża rząd Donalda Tuska o „sypiące się finanse państwa” i wskazuje na ogromną dziurę w budżecie ochrony zdrowia.
- Ostrzega przed rosnącym bezrobociem, chaosem i cięciami w państwie.
- Zarzuca rządowi, że zamiast realnych działań koncentruje się na „propagandzie sukcesu w TVP”.
Pierwszy wpis od sierpnia. Kaczyński wraca na X
Jarosław Kaczyński nie publikował żadnych wpisów w mediach społecznościowych od ponad dwóch miesięcy. Teraz przerwał milczenie i w najnowszym poście ostro zaatakował rząd Donalda Tuska, zarzucając mu katastrofalne zarządzanie finansami publicznymi.
– Finanse państwa pod rządami Donalda Tuska się sypią. Najlepszym dowodem jest ogromna dziura w finansach na ochronę zdrowia: 8 miliardów złotych. Te miliardy powinny iść przede wszystkim na leczenie pacjentów, ale także na wyposażenie szpitali i godne warunki pracy personelu medycznego – napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Według Kaczyńskiego pieniądze, które mogłyby realnie poprawić sytuację w służbie zdrowia, są marnowane, a obecny rząd nie radzi sobie z kluczowymi wyzwaniami.
„Chaos, cięcia i propaganda” – ostre oskarżenia lidera PiS
Były premier nie szczędził słów krytyki wobec koalicji rządzącej. Jego zdaniem obecna ekipa nie ma skutecznych pomysłów na naprawę sytuacji gospodarczej, a jej działania ograniczają się do propagandy i powierzchownych działań wizerunkowych.
– Jedyna recepta jaką mają, to ciągły chaos, cięcia i nieustanna propaganda sukcesu rządowej TVP. Ślepi na wzrastające bezrobocie… – napisał Kaczyński.
Jak podkreślił, rząd Donalda Tuska koncentruje się na autopromocji, zamiast rozwiązywać realne problemy Polaków – od kryzysu w ochronie zdrowia po rosnące bezrobocie.
„Rząd Tuska szkodzi. Rząd Tuska musi odejść”
Jarosław Kaczyński zakończył swój wpis jednoznacznym wezwaniem do zmiany władzy. Jak stwierdził, obecny rząd działa na szkodę państwa i nie jest w stanie zapewnić Polsce stabilności.
– Rząd Tuska szkodzi. Rząd Tuska musi odejść – napisał lider Prawa i Sprawiedliwości.
